Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Киев • УНН
Президент FIFA Джанни Инфантино рассматривает возможность возвращения России в международный футбол, утверждая, что запрет не принес результатов. Украинская ассоциация футбола и МИД Украины призывают не менять позицию из-за продолжающейся войны.
Президент FIFA Джанни Инфантино готов вернуть Россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила Россия, передает УНН.
Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины
В УАФ подчеркнули, что военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизни мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения.
Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований
Кроме того, в УАФ напомнили, что эта позиция и предостережения указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al.
679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия убила их. И продолжает убивать других, в то время как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года
Контекст
Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.
Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти
Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девушки и парни из России имели возможность играть в футбол в других частях Европы".
Дополнение
Под эгидой УЕФА проходят ряд соревнований в Европе, в частности Чемпионат Европы среди сборных разных возрастных категорий, а также клубные соревнования такие как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную от участия во всех соревнованиях под своей эгидой из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого команда имеет возможность играть только товарищеские матчи.
Ранее Инфантино уже высказывался за возвращение России в международный футбол. В то же время президент UEFA Александер Чеферин заявлял, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.
Напомним
Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение России к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.