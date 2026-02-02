Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали

Президент FIFA Джанни Инфантино готов вернуть Россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила Россия, передает УНН.

Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины - говорится в заявлении.

В УАФ подчеркнули, что военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизни мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения.

Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований - добавили в ассоциации.

Кроме того, в УАФ напомнили, что эта позиция и предостережения указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al.

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия убила их. И продолжает убивать других, в то время как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года - написал Андрей Сибига в Х.

Контекст

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти - сказал Инфантино.

Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девушки и парни из России имели возможность играть в футбол в других частях Европы".

Дополнение

Под эгидой УЕФА проходят ряд соревнований в Европе, в частности Чемпионат Европы среди сборных разных возрастных категорий, а также клубные соревнования такие как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную от участия во всех соревнованиях под своей эгидой из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого команда имеет возможность играть только товарищеские матчи.

Ранее Инфантино уже высказывался за возвращение России в международный футбол. В то же время президент UEFA Александер Чеферин заявлял, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.

Напомним

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение России к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.