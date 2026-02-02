Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали

$42.810.04
51.020.22
ukenru
18:38 • 680 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 932 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 1858 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 4390 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 12581 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 21574 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 35666 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 59341 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74836 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51447 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
77%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 27720 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 44936 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 18620 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 15785 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 12574 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 664 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 3568 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 12571 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 45430 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 27961 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 2556 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 3250 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 4706 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 5544 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 8260 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
The New York Times

Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Президент FIFA Джанни Инфантино рассматривает возможность возвращения России в международный футбол, утверждая, что запрет не принес результатов. Украинская ассоциация футбола и МИД Украины призывают не менять позицию из-за продолжающейся войны.

Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали

Президент FIFA Джанни Инфантино готов вернуть Россию в международный футбол, отметив, что запрет на участие россиян в футбольных соревнованиях "ничего не достиг, а лишь создал больше разочарования и ненависти". Украинская ассоциация футбола призвала организацию не менять свою позицию, пока продолжается война, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига напомнил, что почти 700 украинских парней и девушек больше не смогут играть в футбол из-за того, что их убила Россия, передает УНН

Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины 

- говорится в заявлении. 

В УАФ подчеркнули, что военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизни мирного населения. Россияне продолжают наступать на линии соприкосновения. 

Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований 

- добавили в ассоциации. 

Кроме того, в УАФ напомнили, что эта позиция и предостережения указаны в решении Спортивного арбитражного суда города Лозанны по делу CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al.

679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия убила их. И продолжает убивать других, в то время как моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года 

- написал Андрей Сибига в Х.

Контекст 

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов обсудить возможность снятия запрета на участие российских команд в международных турнирах.

Мы должны. Безусловно. Поскольку этот запрет ничего не достиг, он лишь создал больше разочарования и ненависти 

- сказал Инфантино. 

Он добавил, что, по его мнению, "помогло бы, если бы девушки и парни из России имели возможность играть в футбол в других частях Европы". 

Дополнение

Под эгидой УЕФА проходят ряд соревнований в Европе, в частности Чемпионат Европы среди сборных разных возрастных категорий, а также клубные соревнования такие как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную от участия во всех соревнованиях под своей эгидой из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого команда имеет возможность играть только товарищеские матчи.

Ранее Инфантино уже высказывался за возвращение России в международный футбол. В то же время президент UEFA Александер Чеферин заявлял, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.

Напомним 

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение России к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине.

Павел Башинский

СпортПолитикапубликации
Санкции
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Андрей Сибига
УЕФА
Украина