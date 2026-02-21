$43.270.03
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міжнародний олімпійський комітет розслідує дії Джанні Інфантіно через порушення принципу політичного нейтралітету. Він брав участь у засіданні "Ради миру" Трампа, де підписали угоду про інвестиції у футбол Сектора Гази.

МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа
Фото: AP

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує вивчити дії свого члена та очільника ФІФА Джанні Інфантіно на предмет порушення принципу політичного нейтралітету. Приводом для розслідування стала його участь у засіданні "Ради миру" у Вашингтоні, де за ініціативи президента США Дональда Трампа було підписано угоду про інвестування 75 мільйонів доларів у футбольну інфраструктуру сектору Гази. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Джанні Інфантіно вже неодноразово потрапляв у центр скандалів через свої симпатії до світових лідерів та неоднозначні заяви щодо зняття санкцій із країн-агресорів.

Олімпійська хартія дуже чітко визначає, чого вона очікує від своїх членів. Ми проведемо розслідування щодо підписання документів, оскільки МОК повинен залишатися політично нейтральним для забезпечення чесності у спорті

– заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі 20 лютого під час конференції на Зимових іграх у Мілані.

Інциденти за участі Інфантіно

На початку лютого 2026 року Інфантіно публічно висловився за повернення збірної росії до міжнародних змагань, що викликало жорстку реакцію Міністерства спорту України.

Глава відомства Матвій Бідний назвав такі дії "інфантильними та безвідповідальними", наголосивши, що спроби відокремити спорт від реальності, де гинуть люди, є легітимізацією злочинів. Через ці заяви Інфантіно також був внесений до бази сайту "Миротворець".

Підготовка до ЧС-2026 та партнерство з Трампом

Тісна співпраця Інфантіно з Дональдом Трампом пояснюється підготовкою до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Очільник ФІФА відвідував інавгурацію Трампа та неодноразово проводив переговори у Білому домі, намагаючись забезпечити максимальну підтримку турніру на державному рівні. Проте підписання фінансових угод у межах політичної "Ради миру" стало останньою краплею для МОК, який тепер вимагатиме від чиновника офіційних пояснень щодо дотримання олімпійської присяги.

Степан Гафтко

