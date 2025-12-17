ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про запуск нових змагань для гравців до 15 років, відкритих для всіх 211 асоціацій-членів. Це рішення фактично створює підґрунтя для повернення російських команд до світового футболу після їхнього відсторонення у 2022 році через агресію проти України. Про нові турніри повідомила Рада ФІФА, пише УНН.

Деталі

Рада ФІФА підтвердила проведення фестивалів для хлопців у 2026 році та дівчат у 2027-му. Такий крок відповідає рекомендаціям Олімпійського саміту щодо допуску молодих атлетів із рф та білорусі під національними прапорами. Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив "підтримку" спортсменів, "особливо молодих спортсменів, що вони завжди повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях і не бути виключеними через політичну ситуацію в їхній країні".

Спорт дає доступ до надії та спосіб показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила та один одного – додав Інфантіно.

Ризики ізоляції та бойкотів

Попри ініціативу, європейська футбольна спільнота скептично оцінює шанси росіян на реальне повернення. Головними перепонами залишаються загроза бойкотів з боку інших країн та складність отримання віз для російських делегацій. Подібна спроба УЄФА у 2023 році повернути юніорів рф до змагань зазнала краху через масовий протест футбольних асоціацій Європи.

