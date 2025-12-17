ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір

$42.180.06
Партія "Слуга Народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 11856 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 25933 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
17 грудня, 10:56 • 19401 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 18996 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19411 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20452 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18161 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27695 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 46778 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 25941 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір

Київ • УНН

 • 56 перегляди

ФІФА оголосила про запуск нових змагань для гравців до 15 років, відкритих для всіх 211 асоціацій-членів. Це рішення фактично створює підґрунтя для повернення російських команд до світового футболу після їхнього відсторонення у 2022 році через агресію проти України.

ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про запуск нових змагань для гравців до 15 років, відкритих для всіх 211 асоціацій-членів. Це рішення фактично створює підґрунтя для повернення російських команд до світового футболу після їхнього відсторонення у 2022 році через агресію проти України. Про нові турніри повідомила Рада ФІФА, пише УНН.

Деталі

Рада ФІФА підтвердила проведення фестивалів для хлопців у 2026 році та дівчат у 2027-му. Такий крок відповідає рекомендаціям Олімпійського саміту щодо допуску молодих атлетів із рф та білорусі під національними прапорами. Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив "підтримку" спортсменів, "особливо молодих спортсменів, що вони завжди повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях і не бути виключеними через політичну ситуацію в їхній країні". 

МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном11.12.25, 21:41 • 5530 переглядiв

Спорт дає доступ до надії та спосіб показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила та один одного – додав Інфантіно. 

Ризики ізоляції та бойкотів

Попри ініціативу, європейська футбольна спільнота скептично оцінює шанси росіян на реальне повернення. Головними перепонами залишаються загроза бойкотів з боку інших країн та складність отримання віз для російських делегацій. Подібна спроба УЄФА у 2023 році повернути юніорів рф до змагань зазнала краху через масовий протест футбольних асоціацій Європи.

УЄФА: повернення росії до міжнародних змагань неможливе, поки не буде політичного врегулювання12.12.25, 16:19 • 3752 перегляди

Степан Гафтко

СпортПолітика
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
УЄФА
Україна