ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запуске новых соревнований для игроков до 15 лет, открытых для всех 211 ассоциаций-членов. Это решение фактически создает основу для возвращения российских команд в мировой футбол после их отстранения в 2022 году из-за агрессии против Украины. О новых турнирах сообщил Совет ФИФА, пишет УНН.

Подробности

Совет ФИФА подтвердил проведение фестивалей для мальчиков в 2026 году и девочек в 2027-м. Такой шаг соответствует рекомендациям Олимпийского саммита относительно допуска молодых атлетов из РФ и Беларуси под национальными флагами. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил "поддержку" спортсменов, "особенно молодых спортсменов, что они всегда должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях и не быть исключенными из-за политической ситуации в их стране".

Спорт дает доступ к надежде и способ показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга – добавил Инфантино.

Риски изоляции и бойкотов

Несмотря на инициативу, европейское футбольное сообщество скептически оценивает шансы россиян на реальное возвращение. Главными преградами остаются угроза бойкотов со стороны других стран и сложность получения виз для российских делегаций. Подобная попытка УЕФА в 2023 году вернуть юниоров РФ к соревнованиям потерпела крах из-за массового протеста футбольных ассоциаций Европы.

