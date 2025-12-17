$42.180.06
15:43 • 3580 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 11847 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 25919 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 19392 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 18990 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19408 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20450 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18160 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27694 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46776 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир

Киев • УНН

 • 52 просмотра

ФИФА объявила о запуске новых соревнований для игроков до 15 лет, открытых для всех 211 ассоциаций-членов. Это решение фактически создает основу для возвращения российских команд в мировой футбол после их отстранения в 2022 году из-за агрессии против Украины.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запуске новых соревнований для игроков до 15 лет, открытых для всех 211 ассоциаций-членов. Это решение фактически создает основу для возвращения российских команд в мировой футбол после их отстранения в 2022 году из-за агрессии против Украины. О новых турнирах сообщил Совет ФИФА, пишет УНН.

Подробности

Совет ФИФА подтвердил проведение фестивалей для мальчиков в 2026 году и девочек в 2027-м. Такой шаг соответствует рекомендациям Олимпийского саммита относительно допуска молодых атлетов из РФ и Беларуси под национальными флагами. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил "поддержку" спортсменов, "особенно молодых спортсменов, что они всегда должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях и не быть исключенными из-за политической ситуации в их стране". 

МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном11.12.25, 21:41 • 5530 просмотров

Спорт дает доступ к надежде и способ показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга – добавил Инфантино. 

Риски изоляции и бойкотов

Несмотря на инициативу, европейское футбольное сообщество скептически оценивает шансы россиян на реальное возвращение. Главными преградами остаются угроза бойкотов со стороны других стран и сложность получения виз для российских делегаций. Подобная попытка УЕФА в 2023 году вернуть юниоров РФ к соревнованиям потерпела крах из-за массового протеста футбольных ассоциаций Европы.

УЕФА: возвращение россии к международным соревнованиям невозможно, пока не будет политического урегулирования12.12.25, 16:19 • 3752 просмотра

Степан Гафтко

СпортПолитика
Санкции
Война в Украине
Беларусь
УЕФА
Украина