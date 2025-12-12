УЕФА: возвращение россии к международным соревнованиям невозможно, пока не будет политического урегулирования

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 2452 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 6490 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 10738 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 22607 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 19981 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 19988 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20154 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22827 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28397 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40216 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 30821 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 17676 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 12127 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 10120 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 16106 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 10737 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 5208 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 22606 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 66408 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 69577 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Купянск
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 5208 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 12138 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 43378 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41206 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46068 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Отопление

УЕФА: возвращение россии к международным соревнованиям невозможно, пока не будет политического урегулирования

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой УЕФА, даже на молодежном уровне, невозможно до мирного урегулирования войны. УЕФА отказался от допуска россии к соревнованиям U-17 в 2023 году.

УЕФА: возвращение россии к международным соревнованиям невозможно, пока не будет политического урегулирования

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможно, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине. Об этом пишет издание RTЕ, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники европейского футбола считают, что возвращение россии к международным соревнованиям даже на молодежном уровне будет невозможно, пока не будет достигнуто политическое урегулирование

- пишет издание.

Отмечается, что в четверг Олимпийский саммит рекомендовал разрешить юным спортсменам из россии и беларуси соревноваться под их национальными флагами, а международные федерации попросил рассмотреть, как это сделать.

Это стало бы самым большим шагом к возвращению россии в международный спорт с момента запрета ее спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2022 году после вторжения в Украину

- добавляет издание.

УЕФА ранее уже рассматривал возможность повторного допуска россии к соревнованиям среди сборных до 17 лет еще в 2023 году, но в конечном итоге отказался от этого плана.

Понятно, что в европейской игре остается скептицизм относительно практических аспектов возвращения россии, даже на уровне молодежи. россию могут снова принять в ФИФА и УЕФА, но источники отмечают, что хотя политическая ситуация остается нерешенной, многие страны все равно откажутся играть против них или даже допускать их на свою территорию

 - отмечает издание.

Дополнение

Под эгидой УЕФА проходят ряд соревнований в Европе, в частности Чемпионат Европы среди сборных разных возрастных категорий, а также клубные соревнования такие как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную от участия во всех соревнованиях под своей эгидой из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого команда имеет возможность играть только товарищеские матчи.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказывался за возвращение россии в международный футбол. В то же время президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.

Президент ФИФА надеется на возвращение россии в футбол: что говорят в УЕФА04.04.2025, 02:55 • 6661 просмотр

Напомним

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить юниорским спортсменам из россии и беларуси участвовать в международных соревнованиях без предварительных ограничений.

Павел Башинский

СпортПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
УЕФА
Украина