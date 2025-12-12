УЕФА: возвращение россии к международным соревнованиям невозможно, пока не будет политического урегулирования

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможно, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине. Об этом пишет издание RTЕ, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники европейского футбола считают, что возвращение россии к международным соревнованиям даже на молодежном уровне будет невозможно, пока не будет достигнуто политическое урегулирование - пишет издание.

Отмечается, что в четверг Олимпийский саммит рекомендовал разрешить юным спортсменам из россии и беларуси соревноваться под их национальными флагами, а международные федерации попросил рассмотреть, как это сделать.

Это стало бы самым большим шагом к возвращению россии в международный спорт с момента запрета ее спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2022 году после вторжения в Украину - добавляет издание.

УЕФА ранее уже рассматривал возможность повторного допуска россии к соревнованиям среди сборных до 17 лет еще в 2023 году, но в конечном итоге отказался от этого плана.

Понятно, что в европейской игре остается скептицизм относительно практических аспектов возвращения россии, даже на уровне молодежи. россию могут снова принять в ФИФА и УЕФА, но источники отмечают, что хотя политическая ситуация остается нерешенной, многие страны все равно откажутся играть против них или даже допускать их на свою территорию - отмечает издание.

Дополнение

Под эгидой УЕФА проходят ряд соревнований в Европе, в частности Чемпионат Европы среди сборных разных возрастных категорий, а также клубные соревнования такие как Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций и Суперкубок УЕФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную от участия во всех соревнованиях под своей эгидой из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. После этого команда имеет возможность играть только товарищеские матчи.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказывался за возвращение россии в международный футбол. В то же время президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что пока продолжается российская агрессия против Украины этого не будет.

Президент ФИФА надеется на возвращение россии в футбол: что говорят в УЕФА

Напомним

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить юниорским спортсменам из россии и беларуси участвовать в международных соревнованиях без предварительных ограничений.