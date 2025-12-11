$42.280.10
17:49 • 6728 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 12572 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 15752 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 19234 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 27101 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17311 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19259 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16322 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16563 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16895 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзивы
МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном

Киев • УНН

 • 292 просмотра

МОК рекомендует разрешить юниорским спортсменам из россии и беларуси участвовать в международных соревнованиях без ограничений. Это включает использование флагов, гимнов и формы, распространяясь на индивидуальные и командные виды спорта.

МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить юниорским спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях без предварительных ограничений, пишет УНН.

Детали

В МОК заявили, что в этом случае "должны применяться стандартные протоколы международных федераций... относительно флагов, гимнов, формы и других элементов". 

Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта, и МОК выступает за ее применение уже на юношеских Олимпийских играх в Дакаре в 2026 году.

В рф заявили, что их гимнастам разрешили вернуться к европейским соревнованиям: уже заговорили о пути к квалификации на Олимпиаду28.11.25, 15:00 • 3276 просмотров

Представители комитета подчеркнули, что спортсмены должны "поддерживать миссию Олимпийского движения по продвижению единства и мира", иначе их могут отстранить.

Сегодняшний Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности молодые спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств – спорт дает им надежду и возможность показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга 

– говорится в заявлении МОК.

МОК также разрешил проведение международных соревнований в Беларуси, отменив запрет 2022 года, но сохранил рекомендацию не проводить их в России.

Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом27.11.25, 13:52 • 2903 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Санкции
Беларусь