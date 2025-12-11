МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал спортивным федерациям разрешить юниорским спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях без предварительных ограничений, пишет УНН.

Детали

В МОК заявили, что в этом случае "должны применяться стандартные протоколы международных федераций... относительно флагов, гимнов, формы и других элементов".

Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта, и МОК выступает за ее применение уже на юношеских Олимпийских играх в Дакаре в 2026 году.

В рф заявили, что их гимнастам разрешили вернуться к европейским соревнованиям: уже заговорили о пути к квалификации на Олимпиаду

Представители комитета подчеркнули, что спортсмены должны "поддерживать миссию Олимпийского движения по продвижению единства и мира", иначе их могут отстранить.

Сегодняшний Олимпийский саммит признал, что спортсмены, и в частности молодые спортсмены, не должны нести ответственность за действия своих правительств – спорт дает им надежду и возможность показать, что все спортсмены могут уважать одни и те же правила и друг друга – говорится в заявлении МОК.

МОК также разрешил проведение международных соревнований в Беларуси, отменив запрет 2022 года, но сохранил рекомендацию не проводить их в России.

Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом