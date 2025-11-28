В рф заявили, что их гимнастам разрешили вернуться к европейским соревнованиям: уже заговорили о пути к квалификации на Олимпиаду
Киев • УНН
Конгресс Европейской гимнастики проголосовал за возобновление допуска российских спортсменов к соревнованиям. Это якобы открывает доступ к квалификационным турнирам на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.
В федерации гимнастики рф заявили, что "конгресс Европейской гимнастики проголосовал за возобновление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации", пишет УНН.
Детали
Как утверждается, решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию этой организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.
В российской федерации утверждают, что "для спортивной и художественной гимнастики это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых происходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе".
"В прыжках на батуте спортсмены могут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования", - заявляют в российской федерации.
Как указано, решение касается разрешения возвращения российских спортсменов на европейские соревнования. Как пишут росСМИ, речь идет о допуске российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.
Дополнение
В 2022 году Европейская гимнастика (EG) и Международная федерация гимнастики (FIG) отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах из-за войны рф против Украины. В 2024 году FIG допустила их к соревнованиям в нейтральном статусе.
