Эксклюзив
13:08 • 1848 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
11:00 • 15490 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 12474 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 14318 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 14732 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 25471 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18352 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17011 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14678 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11962 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
В рф заявили, что их гимнастам разрешили вернуться к европейским соревнованиям: уже заговорили о пути к квалификации на Олимпиаду

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Конгресс Европейской гимнастики проголосовал за возобновление допуска российских спортсменов к соревнованиям. Это якобы открывает доступ к квалификационным турнирам на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В рф заявили, что их гимнастам разрешили вернуться к европейским соревнованиям: уже заговорили о пути к квалификации на Олимпиаду

В федерации гимнастики рф заявили, что "конгресс Европейской гимнастики проголосовал за возобновление допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации", пишет УНН.

Детали

Как утверждается, решение касается всех пяти видов спорта, входящих в компетенцию этой организации: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

В российской федерации утверждают, что "для спортивной и художественной гимнастики это открывает доступ к квалификационным турнирам, на которых происходит отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе".

"В прыжках на батуте спортсмены могут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования", - заявляют в российской федерации.

Как указано, решение касается разрешения возвращения российских спортсменов на европейские соревнования. Как пишут росСМИ, речь идет о допуске российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

Дополнение

В 2022 году Европейская гимнастика (EG) и Международная федерация гимнастики (FIG) отстранили российских спортсменов от участия в международных турнирах из-за войны рф против Украины. В 2024 году FIG допустила их к соревнованиям в нейтральном статусе.

МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026, но спортсменам ставят условия участия27.07.25, 09:46 • 5121 просмотр

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
российская пропаганда
Лос-Анджелес