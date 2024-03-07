Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів. Україна закликає переглянути рішення

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8178 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68985 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154400 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151043 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125146 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133726 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85575 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93340 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98939 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89751 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25628 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6478 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14257 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7112 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9242 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151043 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223330 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372934 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308992 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2344 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14288 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31625 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28428 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125146 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів. Україна закликає переглянути рішення

Київ • УНН

 • 25523 перегляди

Національний олімпійський комітет України звернувся з проханням переглянути можливість допуску до змагань російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях та Кубку світу з гімнастики, які підтримують війну, посилаючись на докази того, що їхня проросійська позиція порушує критерії нейтралітету.

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів. Україна закликає переглянути рішення

Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну. Українська сторона вказала у листі на докази щодо їхньої позиції та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, передає УНН із посиланням на НОК.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до МОК і Міжнародної федерації гімнастики та вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.

Як стало відомо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила до участі у міжнародних змаганнях та Кубку світу (що відбудеться наприкінці березня в Німеччині) російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича.

У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11.02.24, 14:36 • 66602 перегляди

"Зазначені спортсмени брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію.

Українська сторона вказала у листі на докази щодо їхньої позиції та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, оскільки це суперечить критеріям нейтральності, визначеним рекомендаціями МОК", - повідомили у НОК.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаСпорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85