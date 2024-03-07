Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів. Україна закликає переглянути рішення
Київ • УНН
Національний олімпійський комітет України звернувся з проханням переглянути можливість допуску до змагань російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях та Кубку світу з гімнастики, які підтримують війну, посилаючись на докази того, що їхня проросійська позиція порушує критерії нейтралітету.
Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну. Українська сторона вказала у листі на докази щодо їхньої позиції та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, передає УНН із посиланням на НОК.
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до МОК і Міжнародної федерації гімнастики та вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок, допущених до міжнародних змагань.
Як стало відомо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) допустила до участі у міжнародних змаганнях та Кубку світу (що відбудеться наприкінці березня в Німеччині) російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича.
У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11.02.24, 14:36 • 66602 перегляди
"Зазначені спортсмени брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію.
Українська сторона вказала у листі на докази щодо їхньої позиції та звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів, оскільки це суперечить критеріям нейтральності, визначеним рекомендаціями МОК", - повідомили у НОК.