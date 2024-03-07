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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 16:35  •  10984 просмотра

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Национальный олимпийский комитет Украины обратился с просьбой пересмотреть возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и Кубке мира по гимнастике, которые поддерживают войну, ссылаясь на доказательства того, что их пророссийская позиция нарушает критерии нейтралитета.

Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну. Украинская сторона указала в письме на доказательства их позиции и обратилась с просьбой пересмотреть решение по этим спортсменам, передает УНН со ссылкой на НОК.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации гимнастики Украины Александр Сухомлин обратились в МОК и Международную федерацию гимнастики и указали на нарушение рекомендаций МОК о нейтралитете спортсменов из стран-агрессорок, допущенных к международным соревнованиям.

Как стало известно, Международная федерация гимнастики (FIG) допустила к участию в международных соревнованиях и Кубке мира (который состоится в конце марта в Германии) российских и белорусских прыгунов на батуте, которые поддерживают войну в Украине. Речь идет о Кирилле Козлове, Даниле Казимове, Анжеле Бладцевой, Яне Лебедевой и Иване Литвиновиче.

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"Указанные спортсмены участвовали в различных пропагандистских мероприятиях, соревновались на фоне баннеров с военной российской символикой и выражали публично свою пророссийскую позицию.

Украинская сторона указала в письме на доказательства их позиции и обратилась с просьбой пересмотреть решение по этим спортсменам, поскольку это противоречит критериям нейтральности, определенным рекомендациями МОК", - сообщили в НОК.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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