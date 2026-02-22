Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал, внаслідок чого загинуло 8 людей
Київ • УНН
На озері Байкал мікроавтобус з китайськими туристами провалився під лід. Загинуло семеро іноземців та водій, один пасажир врятувався.
Трагічний інцидент стався на озері Байкал у росії, де мікроавтобус із групою китайських туристів провалився у крижану тріщину та затонув на великій глибині. За офіційними даними, жертвами аварії стали семеро іноземних громадян та місцевий водій, які не змогли вчасно залишити транспортний засіб. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними губернатора іркутської області ігоря кобзєва, лише одному пасажиру вдалося врятуватися, вистрибнувши з автобуса до того, як він повністю пішов під воду. Рятувальники задіяли підводні камери для виявлення тіл загиблих у районі мису Хобой, де товщина льоду виявилася недостатньою для руху транспорту. Трагедія сталася на ділянці, де виїзд на лід офіційно заборонено, проте водій знехтував правилами безпеки заради швидшого маршруту.
Кримінальне розслідування та політичні наслідки
Обласна прокуратура вже порушила кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, та через недбалість. Попередньо встановлено, що організатором туру виступив незареєстрований оператор, який здійснював нелегальні перевезення іноземців.
Глава МЗС росії сергій давров висловив співчуття своєму китайському колезі Ван І, висловивши сподівання, що цей інцидент не зашкодить активному розвитку безвізового туризму між двома країнами, який значно зріс протягом останніх років.
