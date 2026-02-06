Трагедія в Непалі: автобус із весільними гостями зірвався у прірву, щонайменше 13 загиблих та десятки поранених
Київ • УНН
У Непалі автобус з весільними гостями зірвався в прірву, загинули щонайменше 13 осіб, 34 отримали поранення. Причиною аварії могли стати погані дороги та несправність транспорту.
У західному регіоні Непалу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив учасників весільної церемонії. У п’ятницю місцева поліція підтвердила загибель щонайменше 13 осіб, ще 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагедія трапилася на вузькій гірській ділянці дороги, яка вважається однією з найнебезпечніших у країні. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Аварія сталася поблизу села Будгаун, розташованого за 500 кілометрів на захід від Катманду. Автобус, заповнений гостями, повертався з весілля до рідного селища нареченого, коли водій втратив керування на крутому схилі. Транспортний засіб вилетів із дороги та пролетів приблизно 200 метрів вниз по схилу, перш ніж зупинитися на рівній ділянці землі.
У Південній Африці внаслідок аварії шкільного автобуса загинуло щонайменше 13 дітей19.01.26, 21:49 • 3766 переглядiв
Невдовзі після інциденту на місце прибули рятувальники та місцеві жителі, які почали витягувати тіла загиблих та постраждалих з-під понівечених уламків. Усіх поранених було оперативно доставлено до лікарень району Байтаді. За щасливим збігом обставин, молодята перебували в іншому автомобілі, що рухався попереду, тому вони не постраждали.
Стан доріг як фактор ризику в Гімалаях
Наразі правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення точних причин катастрофи. Хоча версії про технічну несправність або помилку водія перевіряються, експерти наголошують на загальній проблемі транспортної системи Непалу. Більшість аварій у цій гімалайській країні зумовлені критичним станом доріг та використанням застарілих транспортних засобів, що не проходять належного техогляду.
Гірські шляхи Непалу відомі своєю складністю: вони надзвичайно вузькі, часто не мають захисних бар’єрів та страждають від зсувів ґрунту. Поліція зазначає, що за останні роки кількість смертельних випадків на цьому напрямку лише зростає, попри спроби уряду модернізувати інфраструктуру в найбільш віддалених районах.
У Бразилії розбився автобус із паломниками: 15 загиблих, серед яких діти04.02.26, 00:33 • 4260 переглядiв