Ексклюзив
09:41 • 1188 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 3498 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 38462 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 41485 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 33255 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46760 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84654 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33762 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31130 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23510 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Трагедія в Непалі: автобус із весільними гостями зірвався у прірву, щонайменше 13 загиблих та десятки поранених

Київ • УНН

 • 200 перегляди

У Непалі автобус з весільними гостями зірвався в прірву, загинули щонайменше 13 осіб, 34 отримали поранення. Причиною аварії могли стати погані дороги та несправність транспорту.

Трагедія в Непалі: автобус із весільними гостями зірвався у прірву, щонайменше 13 загиблих та десятки поранених

У західному регіоні Непалу сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив учасників весільної церемонії. У п’ятницю місцева поліція підтвердила загибель щонайменше 13 осіб, ще 34 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Трагедія трапилася на вузькій гірській ділянці дороги, яка вважається однією з найнебезпечніших у країні. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Аварія сталася поблизу села Будгаун, розташованого за 500 кілометрів на захід від Катманду. Автобус, заповнений гостями, повертався з весілля до рідного селища нареченого, коли водій втратив керування на крутому схилі. Транспортний засіб вилетів із дороги та пролетів приблизно 200 метрів вниз по схилу, перш ніж зупинитися на рівній ділянці землі.

У Південній Африці внаслідок аварії шкільного автобуса загинуло щонайменше 13 дітей19.01.26, 21:49 • 3766 переглядiв

Невдовзі після інциденту на місце прибули рятувальники та місцеві жителі, які почали витягувати тіла загиблих та постраждалих з-під понівечених уламків. Усіх поранених було оперативно доставлено до лікарень району Байтаді. За щасливим збігом обставин, молодята перебували в іншому автомобілі, що рухався попереду, тому вони не постраждали.

Стан доріг як фактор ризику в Гімалаях

Наразі правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення точних причин катастрофи. Хоча версії про технічну несправність або помилку водія перевіряються, експерти наголошують на загальній проблемі транспортної системи Непалу. Більшість аварій у цій гімалайській країні зумовлені критичним станом доріг та використанням застарілих транспортних засобів, що не проходять належного техогляду.

Гірські шляхи Непалу відомі своєю складністю: вони надзвичайно вузькі, часто не мають захисних бар’єрів та страждають від зсувів ґрунту. Поліція зазначає, що за останні роки кількість смертельних випадків на цьому напрямку лише зростає, попри спроби уряду модернізувати інфраструктуру в найбільш віддалених районах.

У Бразилії розбився автобус із паломниками: 15 загиблих, серед яких діти04.02.26, 00:33 • 4260 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Шлюб
Ассошіейтед Прес
Непал