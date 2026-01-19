$43.180.08
18:36 • 2822 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 8652 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 12355 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 14843 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16432 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 19435 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15180 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34311 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33669 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18230 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
У Південній Африці внаслідок аварії шкільного автобуса загинуло щонайменше 13 дітей

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Південній Африці зіткнення шкільного мікроавтобуса та вантажівки призвело до загибелі щонайменше 13 дітей. Аварія сталася в провінції Гаутенг, коли мікроавтобус намагався обігнати інші транспортні засоби.

У Південній Африці внаслідок аварії шкільного автобуса загинуло щонайменше 13 дітей

У південноафриканській провінції Гаутенг у понеділок зіткнулися вантажівка та шкільний мікроавтобус, унаслідок чого загинули щонайменше 13 дітей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, щонайменше 11 школярів загинули на місці аварії, ще двоє померли від отриманих травм у лікарні.

За інформацією влади, приватний мікроавтобус перевозив учнів до різних початкових і середніх шкіл на південному заході Йоганнесбурга. Аварія сталася близько 7:00 ранку.

Свідки повідомили, що мікроавтобус із дітьми намагався обігнати нерухомі транспортні засоби й зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб. Поліція заявила, що обставини ДТП розслідуються, а водія вантажівки допитають.

Міністр освіти провінції Гаутенг Матоме Чілоане повідомив журналістам, що водія шкільного автобуса також перевірять на предмет можливого небезпечного керування транспортом.

Служби екстреної допомоги Гаутенга доправили п’ятьох постраждалих до лікарні Себокенг, ще двох — до лікарні Копанонг для подальшого лікування. Водій мікроавтобуса також зазнав травм і був госпіталізований.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков19.01.26, 21:35 • 350 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Ассошіейтед Прес
Південно-Африканська Республіка