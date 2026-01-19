У Південній Африці внаслідок аварії шкільного автобуса загинуло щонайменше 13 дітей

У південноафриканській провінції Гаутенг у понеділок зіткнулися вантажівка та шкільний мікроавтобус, унаслідок чого загинули щонайменше 13 дітей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, щонайменше 11 школярів загинули на місці аварії, ще двоє померли від отриманих травм у лікарні.

За інформацією влади, приватний мікроавтобус перевозив учнів до різних початкових і середніх шкіл на південному заході Йоганнесбурга. Аварія сталася близько 7:00 ранку.

Свідки повідомили, що мікроавтобус із дітьми намагався обігнати нерухомі транспортні засоби й зіткнувся з вантажівкою лоб у лоб. Поліція заявила, що обставини ДТП розслідуються, а водія вантажівки допитають.

Міністр освіти провінції Гаутенг Матоме Чілоане повідомив журналістам, що водія шкільного автобуса також перевірять на предмет можливого небезпечного керування транспортом.

Служби екстреної допомоги Гаутенга доправили п’ятьох постраждалих до лікарні Себокенг, ще двох — до лікарні Копанонг для подальшого лікування. Водій мікроавтобуса також зазнав травм і був госпіталізований.

