18:36 • 3670 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 10320 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 13218 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 15701 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 17052 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 20145 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15344 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34945 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34150 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18291 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Эксклюзивы
В Южной Африке в результате аварии школьного автобуса погибли по меньшей мере 13 детей

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В Южной Африке столкновение школьного микроавтобуса и грузовика привело к гибели по меньшей мере 13 детей. Авария произошла в провинции Гаутенг, когда микроавтобус пытался обогнать другие транспортные средства.

В Южной Африке в результате аварии школьного автобуса погибли по меньшей мере 13 детей

В южноафриканской провинции Гаутенг в понедельник столкнулись грузовик и школьный микроавтобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 детей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По предварительным данным, по меньшей мере 11 школьников погибли на месте аварии, еще двое скончались от полученных травм в больнице.

По информации властей, частный микроавтобус перевозил учеников в различные начальные и средние школы на юго-западе Йоханнесбурга. Авария произошла около 7:00 утра.

Свидетели сообщили, что микроавтобус с детьми пытался обогнать неподвижные транспортные средства и столкнулся с грузовиком лоб в лоб. Полиция заявила, что обстоятельства ДТП расследуются, а водителя грузовика допросят.

Министр образования провинции Гаутенг Матоме Чилоане сообщил журналистам, что водителя школьного автобуса также проверят на предмет возможного опасного управления транспортом.

Службы экстренной помощи Гаутенга доставили пятерых пострадавших в больницу Себокенг, еще двоих — в больницу Копанонг для дальнейшего лечения. Водитель микроавтобуса также получил травмы и был госпитализирован.

В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей19.01.26, 21:35 • 890 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Ассошиэйтед Пресс
Южная Африка