В Южной Африке в результате аварии школьного автобуса погибли по меньшей мере 13 детей

В южноафриканской провинции Гаутенг в понедельник столкнулись грузовик и школьный микроавтобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 детей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

По предварительным данным, по меньшей мере 11 школьников погибли на месте аварии, еще двое скончались от полученных травм в больнице.

По информации властей, частный микроавтобус перевозил учеников в различные начальные и средние школы на юго-западе Йоханнесбурга. Авария произошла около 7:00 утра.

Свидетели сообщили, что микроавтобус с детьми пытался обогнать неподвижные транспортные средства и столкнулся с грузовиком лоб в лоб. Полиция заявила, что обстоятельства ДТП расследуются, а водителя грузовика допросят.

Министр образования провинции Гаутенг Матоме Чилоане сообщил журналистам, что водителя школьного автобуса также проверят на предмет возможного опасного управления транспортом.

Службы экстренной помощи Гаутенга доставили пятерых пострадавших в больницу Себокенг, еще двоих — в больницу Копанонг для дальнейшего лечения. Водитель микроавтобуса также получил травмы и был госпитализирован.

