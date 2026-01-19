$43.180.08
18:36 • 3670 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 10320 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 13218 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 15701 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 17052 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 20145 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15344 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34945 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34150 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18291 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Нигерии вооруженные бандиты похитили 172 прихожан из двух церквей в штате Кадуна. 163 человека остаются в плену, девятерым удалось сбежать.

В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей

Вооруженные бандиты похитили более 170 верующих из двух церквей в штате Кадуна в Нигерии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Daily Trust, пишет УНН.

Детали

Глава Христианской ассоциации Нигерии на севере страны Джозеф Джон Хаяб подтвердил атаку, отметив, что было похищено 172 человека. Девятерым из них впоследствии удалось сбежать, тогда как 163 человека остаются в плену, пишет издание, базирующееся в Абудже.

Эти похищения подчеркивают растущее давление на президента Нигерии Болу Тинубу относительно прекращения массовых похищений людей. Проблема привлекла международное внимание в ноябре, когда президент США Дональд Трамп пригрозил возможными военными действиями, если Нигерия не остановит атаки исламистских боевиков

- подчеркивает издание.

В прошлом месяце США нанесли удар по целям "Исламского государства" в рамках сотрудничества в сфере безопасности и разведки с правительством Нигерии, а также передали стране критически важное военное оборудование.

Трамп также внес Нигерию в перечень стран, вызывающих особое беспокойство (Country of Particular Concern), ссылаясь на опасения относительно безопасности христиан в стране. Сенатор-республиканец Тед Круз, союзник Трампа, призвал Конгресс признать Нигерию нарушителем свободы вероисповедания.

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг утверждения Трампа о религиозной нетерпимости в стране.

В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады06.01.26, 01:01 • 3544 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Столкновения
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Нигерия
Дональд Трамп
Соединённые Штаты