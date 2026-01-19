В Нигерии вооруженные нападавшие похитили более 170 прихожан из двух церквей

Вооруженные бандиты похитили более 170 верующих из двух церквей в штате Кадуна в Нигерии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Daily Trust, пишет УНН.

Детали

Глава Христианской ассоциации Нигерии на севере страны Джозеф Джон Хаяб подтвердил атаку, отметив, что было похищено 172 человека. Девятерым из них впоследствии удалось сбежать, тогда как 163 человека остаются в плену, пишет издание, базирующееся в Абудже.

Эти похищения подчеркивают растущее давление на президента Нигерии Болу Тинубу относительно прекращения массовых похищений людей. Проблема привлекла международное внимание в ноябре, когда президент США Дональд Трамп пригрозил возможными военными действиями, если Нигерия не остановит атаки исламистских боевиков - подчеркивает издание.

В прошлом месяце США нанесли удар по целям "Исламского государства" в рамках сотрудничества в сфере безопасности и разведки с правительством Нигерии, а также передали стране критически важное военное оборудование.

Трамп также внес Нигерию в перечень стран, вызывающих особое беспокойство (Country of Particular Concern), ссылаясь на опасения относительно безопасности христиан в стране. Сенатор-республиканец Тед Круз, союзник Трампа, призвал Конгресс признать Нигерию нарушителем свободы вероисповедания.

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг утверждения Трампа о религиозной нетерпимости в стране.

