Эксклюзив
19:29 • 5902 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 24773 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 49390 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 30044 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 34514 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40136 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99971 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70049 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94923 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99271 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Девять нигерийских солдат погибли, пятеро получили ранения в результате нападения боевиков в штате Борно. Военный конвой попал в засаду вблизи села Биндундул, где один из бронированных автомобилей наехал на мину.

В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады
Фото: Reuters

По меньшей мере девять нигерийских солдат погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения в результате нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке страны. Военный конвой попал в засаду вблизи села Биндундул, являющегося зоной активности террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в воскресенье около 16:00 по Гринвичу. Военная колонна направлялась из Майдугури в Дамасак, когда один из бронированных автомобилей наехал на установленную террористами мину. После мощного взрыва, полностью уничтожившего технику, боевики открыли по конвою спорадический огонь.

Ночное небо стало красным: авиаудары США по объектам ИГИЛ напугали жителей нигерийских деревень26.12.25, 19:07 • 3876 просмотров

По словам представителей сил безопасности, район между населенными пунктами Карето и Биндундул остается одним из самых опасных, поскольку радикальные исламисты часто устанавливают там собственные контрольно-пропускные пункты и минируют дороги.

Террористы установили мину, на которую наступили наши солдаты. К сожалению, около девяти солдат погибли мгновенно, а пятеро других получили серьезные ранения

– сообщил Абба Кака Туджа, член Объединенной гражданской оперативной группы, привлекавшейся к спасательной операции.

Официальное военное командование Нигерии пока не прокомментировало инцидент. Штат Борно остается эпицентром конфликта на северо-востоке страны, где группировки ISWAP и "Боко Харам" в последние месяцы значительно активизировали атаки на военные подразделения и гражданское население.

Кровавый рейд на севере Нигерии: не менее 30 погибших и массовые похищения05.01.26, 02:50 • 3438 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
