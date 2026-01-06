В Нигерии девять военных погибли в результате подрыва на мине и засады
Девять нигерийских солдат погибли, пятеро получили ранения в результате нападения боевиков в штате Борно. Военный конвой попал в засаду вблизи села Биндундул, где один из бронированных автомобилей наехал на мину.
По меньшей мере девять нигерийских солдат погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения в результате нападения боевиков в штате Борно на северо-востоке страны. Военный конвой попал в засаду вблизи села Биндундул, являющегося зоной активности террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в воскресенье около 16:00 по Гринвичу. Военная колонна направлялась из Майдугури в Дамасак, когда один из бронированных автомобилей наехал на установленную террористами мину. После мощного взрыва, полностью уничтожившего технику, боевики открыли по конвою спорадический огонь.
По словам представителей сил безопасности, район между населенными пунктами Карето и Биндундул остается одним из самых опасных, поскольку радикальные исламисты часто устанавливают там собственные контрольно-пропускные пункты и минируют дороги.
Террористы установили мину, на которую наступили наши солдаты. К сожалению, около девяти солдат погибли мгновенно, а пятеро других получили серьезные ранения
Официальное военное командование Нигерии пока не прокомментировало инцидент. Штат Борно остается эпицентром конфликта на северо-востоке страны, где группировки ISWAP и "Боко Харам" в последние месяцы значительно активизировали атаки на военные подразделения и гражданское население.
