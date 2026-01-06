У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки
Київ • УНН
Дев'ять нігерійських солдатів загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок нападу бойовиків у штаті Борно. Військовий конвой потрапив у засідку поблизу села Біндундул, де один із броньованих автомобілів наїхав на міну.
Щонайменше дев’ятеро нігерійських солдатів загинули, ще п’ятеро отримали важкі поранення в результаті нападу бойовиків у штаті Борно на північному сході країни. Військовий конвой потрапив у засідку поблизу села Біндундул, що є зоною активності терористичного угруповання "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася у неділю близько 16:00 за Гринвічем. Військова колона прямувала з Майдугурі до Дамасака, коли один із броньованих автомобілів наїхав на встановлену терористами міну. Після потужного вибуху, який повністю знищив техніку, бойовики відкрили по конвою спорадичний вогонь.
Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл26.12.25, 19:07 • 3876 переглядiв
За словами представників сил безпеки, район між населеними пунктами Карето та Біндундул залишається одним із найбільш небезпечних, оскільки радикальні ісламісти часто встановлюють там власні контрольно-пропускні пункти та мінують дороги.
Терористи встановили міну, на яку наступили наші солдати. На жаль, близько дев'яти солдатів загинули миттєво, а п'ятеро інших отримали серйозні поранення
Офіційне військове командування Нігерії наразі не прокоментувало інцидент. Штат Борно залишається епіцентром конфлікту на північному сході країни, де угруповання ISWAP та "Боко Харам" останніми місяцями значно активізували атаки на військові підрозділи та цивільне населення.
Кривавий рейд на півночі Нігерії: щонайменше 30 загиблих та масові викрадення05.01.26, 02:50 • 3438 переглядiв