Ексклюзив
19:29 • 5902 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 24773 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 49387 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 30044 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 34514 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40136 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 99969 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70047 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94920 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99271 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 10731 перегляди
У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дев'ять нігерійських солдатів загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок нападу бойовиків у штаті Борно. Військовий конвой потрапив у засідку поблизу села Біндундул, де один із броньованих автомобілів наїхав на міну.

У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки
Фото: Reuters

Щонайменше дев’ятеро нігерійських солдатів загинули, ще п’ятеро отримали важкі поранення в результаті нападу бойовиків у штаті Борно на північному сході країни. Військовий конвой потрапив у засідку поблизу села Біндундул, що є зоною активності терористичного угруповання "Ісламська держава в Західній Африці" (ISWAP). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася у неділю близько 16:00 за Гринвічем. Військова колона прямувала з Майдугурі до Дамасака, коли один із броньованих автомобілів наїхав на встановлену терористами міну. Після потужного вибуху, який повністю знищив техніку, бойовики відкрили по конвою спорадичний вогонь.

Нічне небо стало червоним: авіаудари США по об’єктах ІДІЛ налякали жителів нігерійських сіл26.12.25, 19:07 • 3876 переглядiв

За словами представників сил безпеки, район між населеними пунктами Карето та Біндундул залишається одним із найбільш небезпечних, оскільки радикальні ісламісти часто встановлюють там власні контрольно-пропускні пункти та мінують дороги.

Терористи встановили міну, на яку наступили наші солдати. На жаль, близько дев'яти солдатів загинули миттєво, а п'ятеро інших отримали серйозні поранення

– повідомив Абба Кака Туджа, член Об'єднаної цивільної оперативної групи, що залучалася до рятувальної операції.

Офіційне військове командування Нігерії наразі не прокоментувало інцидент. Штат Борно залишається епіцентром конфлікту на північному сході країни, де угруповання ISWAP та "Боко Харам" останніми місяцями значно активізували атаки на військові підрозділи та цивільне населення.

Кривавий рейд на півночі Нігерії: щонайменше 30 загиблих та масові викрадення05.01.26, 02:50 • 3438 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Reuters