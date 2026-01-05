Кривавий рейд на півночі Нігерії: щонайменше 30 загиблих та масові викрадення
Київ • УНН
Озброєні бойовики здійснили напад на селище Касуван-Даджі в штаті Нігер, вбивши щонайменше 30 осіб та викравши групу людей. Президент Нігерії засудив атаку, доручивши спецслужбам вистежити терористів.
У ніч на неділю, 5 січня, озброєні бойовики здійснили напад на селище Касуван-Даджі в штаті Нігер. За даними поліції, вбито щонайменше 30 осіб, проте місцеві жителі та представники духовенства повідомляють про понад 40 жертв, серед яких є діти. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Озброєні люди увірвалися в населений пункт у суботу ввечері, відкривши вогонь по мешканцях та підпаливши місцевий ринок і житлові будинки. Напад тривав близько трьох годин. За словами очевидців, бойовики викрали групу людей і вивезли їх у невідомому напрямку. Ті, хто вижив, наразі бояться повертатися до селища для збору тіл загиблих через відсутність обіцяної охорони.
Реакція влади
Президент Нігерії Бола Тінубу офіційно засудив атаку та доручив спецслужбам вистежити терористів і звільнити заручників.
Ці терористи випробували рішучість нашої країни та її народу. Вони повинні понести повну відповідальність за свої злочинні дії
Попри заяви поліції про направлення підкріплення до району Боргу, станом на неділю місцеві жителі підтверджують відсутність силовиків у зоні інциденту. Регіон продовжує потерпати від хронічного насильства та нападів банд, що спеціалізуються на викраденнях заради викупу.
