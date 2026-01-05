$42.170.00
4 січня, 15:52 • 14246 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 24424 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 46902 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 32996 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 45302 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53526 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58968 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56009 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51236 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66508 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
The Hill

Кривавий рейд на півночі Нігерії: щонайменше 30 загиблих та масові викрадення

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Озброєні бойовики здійснили напад на селище Касуван-Даджі в штаті Нігер, вбивши щонайменше 30 осіб та викравши групу людей. Президент Нігерії засудив атаку, доручивши спецслужбам вистежити терористів.

Кривавий рейд на півночі Нігерії: щонайменше 30 загиблих та масові викрадення

У ніч на неділю, 5 січня, озброєні бойовики здійснили напад на селище Касуван-Даджі в штаті Нігер. За даними поліції, вбито щонайменше 30 осіб, проте місцеві жителі та представники духовенства повідомляють про понад 40 жертв, серед яких є діти. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Озброєні люди увірвалися в населений пункт у суботу ввечері, відкривши вогонь по мешканцях та підпаливши місцевий ринок і житлові будинки. Напад тривав близько трьох годин. За словами очевидців, бойовики викрали групу людей і вивезли їх у невідомому напрямку. Ті, хто вижив, наразі бояться повертатися до селища для збору тіл загиблих через відсутність обіцяної охорони.

Реакція влади

Президент Нігерії Бола Тінубу офіційно засудив атаку та доручив спецслужбам вистежити терористів і звільнити заручників.

Ці терористи випробували рішучість нашої країни та її народу. Вони повинні понести повну відповідальність за свої злочинні дії

- заявив глава держави.

Попри заяви поліції про направлення підкріплення до району Боргу, станом на неділю місцеві жителі підтверджують відсутність силовиків у зоні інциденту. Регіон продовжує потерпати від хронічного насильства та нападів банд, що спеціалізуються на викраденнях заради викупу.

У Нігерії перекинувся човен: 25 загиблих, триває пошук зниклих безвісти05.01.26, 00:20 • 904 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Сутички
Нігерія