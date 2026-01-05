Кровавый рейд на севере Нигерии: не менее 30 погибших и массовые похищения
Киев • УНН
Вооруженные боевики совершили нападение на поселок Касуван-Даджи в штате Нигер, убив не менее 30 человек и похитив группу людей. Президент Нигерии осудил атаку, поручив спецслужбам выследить террористов.
В ночь на воскресенье, 5 января, вооруженные боевики совершили нападение на поселок Касуван-Даджи в штате Нигер. По данным полиции, убито по меньшей мере 30 человек, однако местные жители и представители духовенства сообщают о более чем 40 жертвах, среди которых есть дети. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Вооруженные люди ворвались в населенный пункт в субботу вечером, открыв огонь по жителям и подпалив местный рынок и жилые дома. Нападение длилось около трех часов. По словам очевидцев, боевики похитили группу людей и вывезли их в неизвестном направлении. Выжившие сейчас боятся возвращаться в поселок для сбора тел погибших из-за отсутствия обещанной охраны.
Реакция властей
Президент Нигерии Бола Тинубу официально осудил атаку и поручил спецслужбам выследить террористов и освободить заложников.
Эти террористы испытали решимость нашей страны и ее народа. Они должны понести полную ответственность за свои преступные действия
Несмотря на заявления полиции о направлении подкрепления в район Боргу, по состоянию на воскресенье местные жители подтверждают отсутствие силовиков в зоне инцидента. Регион продолжает страдать от хронического насилия и нападений банд, специализирующихся на похищениях ради выкупа.
В Нигерии перевернулась лодка: 25 погибших, продолжается поиск пропавших без вести05.01.26, 00:20 • 888 просмотров