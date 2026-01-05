$42.170.00
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 24321 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 46830 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 32938 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 45263 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 53507 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 58954 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56003 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51232 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66493 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Кровавый рейд на севере Нигерии: не менее 30 погибших и массовые похищения

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Вооруженные боевики совершили нападение на поселок Касуван-Даджи в штате Нигер, убив не менее 30 человек и похитив группу людей. Президент Нигерии осудил атаку, поручив спецслужбам выследить террористов.

Кровавый рейд на севере Нигерии: не менее 30 погибших и массовые похищения

В ночь на воскресенье, 5 января, вооруженные боевики совершили нападение на поселок Касуван-Даджи в штате Нигер. По данным полиции, убито по меньшей мере 30 человек, однако местные жители и представители духовенства сообщают о более чем 40 жертвах, среди которых есть дети. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Вооруженные люди ворвались в населенный пункт в субботу вечером, открыв огонь по жителям и подпалив местный рынок и жилые дома. Нападение длилось около трех часов. По словам очевидцев, боевики похитили группу людей и вывезли их в неизвестном направлении. Выжившие сейчас боятся возвращаться в поселок для сбора тел погибших из-за отсутствия обещанной охраны.

Реакция властей

Президент Нигерии Бола Тинубу официально осудил атаку и поручил спецслужбам выследить террористов и освободить заложников.

Эти террористы испытали решимость нашей страны и ее народа. Они должны понести полную ответственность за свои преступные действия

- заявил глава государства.

Несмотря на заявления полиции о направлении подкрепления в район Боргу, по состоянию на воскресенье местные жители подтверждают отсутствие силовиков в зоне инцидента. Регион продолжает страдать от хронического насилия и нападений банд, специализирующихся на похищениях ради выкупа.

Степан Гафтко

Новости Мира
