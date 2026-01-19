$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 7624 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11899 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 14390 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16080 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 19021 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15055 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33955 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33407 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18204 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Нігерії озброєні бандити викрали 172 вірян із двох церков у штаті Кадуна. 163 людини залишаються в полоні, дев'ятьом вдалося втекти.

У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков

Озброєні бандити викрали понад 170 вірян із двох церков у штаті Кадуна в Нігерії. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на газету Daily Trust, пише УНН.

Деталі

Голова Християнської асоціації Нігерії на півночі країни Джозеф Джон Хаяб підтвердив атаку, зазначивши, що було викрадено 172 людини. Дев’ятьом із них згодом вдалося втекти, тоді як 163 особи залишаються в полоні, пише видання, що базується в Абуджі.

Ці викрадення підкреслюють зростаючий тиск на президента Нігерії Болу Тінубу щодо припинення масових викрадень людей. Проблема привернула міжнародну увагу в листопаді, коли президент США Дональд Трамп пригрозив можливими військовими діями, якщо Нігерія не зупинить атаки ісламістських бойовиків

- підкреслює видання.

Минулого місяця США завдали удару по цілях "Ісламської держави" в межах співпраці у сфері безпеки та розвідки з урядом Нігерії, а також передали країні критично важливе військове обладнання.

Трамп також вніс Нігерію до переліку країн, що викликають особливе занепокоєння (Country of Particular Concern), посилаючись на побоювання щодо безпеки християн у країні. Сенатор-республіканець Тед Круз, союзник Трампа, закликав Конгрес визнати Нігерію порушником свободи віросповідання.

Президент Нігерії Бола Тінубу відкинув твердження Трампа про релігійну нетерпимість у країні.

У Нігерії дев’ятеро військових загинули внаслідок підриву на міні та засідки06.01.26, 01:01 • 3544 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Сутички
Конгрес США
Bloomberg
Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки