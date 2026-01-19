У Нігерії озброєні нападники викрали понад 170 вірян із двох церков

Озброєні бандити викрали понад 170 вірян із двох церков у штаті Кадуна в Нігерії. Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на газету Daily Trust, пише УНН.

Деталі

Голова Християнської асоціації Нігерії на півночі країни Джозеф Джон Хаяб підтвердив атаку, зазначивши, що було викрадено 172 людини. Дев’ятьом із них згодом вдалося втекти, тоді як 163 особи залишаються в полоні, пише видання, що базується в Абуджі.

Ці викрадення підкреслюють зростаючий тиск на президента Нігерії Болу Тінубу щодо припинення масових викрадень людей. Проблема привернула міжнародну увагу в листопаді, коли президент США Дональд Трамп пригрозив можливими військовими діями, якщо Нігерія не зупинить атаки ісламістських бойовиків - підкреслює видання.

Минулого місяця США завдали удару по цілях "Ісламської держави" в межах співпраці у сфері безпеки та розвідки з урядом Нігерії, а також передали країні критично важливе військове обладнання.

Трамп також вніс Нігерію до переліку країн, що викликають особливе занепокоєння (Country of Particular Concern), посилаючись на побоювання щодо безпеки християн у країні. Сенатор-республіканець Тед Круз, союзник Трампа, закликав Конгрес визнати Нігерію порушником свободи віросповідання.

Президент Нігерії Бола Тінубу відкинув твердження Трампа про релігійну нетерпимість у країні.

