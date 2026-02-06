Трагедия в Непале: автобус со свадебными гостями сорвался в пропасть, по меньшей мере 13 погибших и десятки раненых

В западном регионе Непала произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего участников свадебной церемонии. В пятницу местная полиция подтвердила гибель по меньшей мере 13 человек, еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Трагедия произошла на узком горном участке дороги, которая считается одной из самых опасных в стране. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Авария произошла вблизи деревни Будгаун, расположенной в 500 километрах к западу от Катманду. Автобус, заполненный гостями, возвращался со свадьбы в родное селение жениха, когда водитель потерял управление на крутом склоне. Транспортное средство вылетело с дороги и пролетело примерно 200 метров вниз по склону, прежде чем остановиться на ровном участке земли.

Вскоре после инцидента на место прибыли спасатели и местные жители, которые начали извлекать тела погибших и пострадавших из-под искореженных обломков. Все раненые были оперативно доставлены в больницы района Байтади. По счастливому стечению обстоятельств, молодожены находились в другом автомобиле, который двигался впереди, поэтому они не пострадали.

Состояние дорог как фактор риска в Гималаях

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления точных причин катастрофы. Хотя версии о технической неисправности или ошибке водителя проверяются, эксперты отмечают общую проблему транспортной системы Непала. Большинство аварий в этой гималайской стране обусловлены критическим состоянием дорог и использованием устаревших транспортных средств, не проходящих надлежащего техосмотра.

Горные пути Непала известны своей сложностью: они чрезвычайно узкие, часто не имеют защитных барьеров и страдают от оползней. Полиция отмечает, что за последние годы количество смертельных случаев на этом направлении только растет, несмотря на попытки правительства модернизировать инфраструктуру в наиболее отдаленных районах.

