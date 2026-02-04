$42.970.16
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
публикации
Эксклюзивы
В Бразилии разбился автобус с паломниками: 15 погибших, среди которых дети

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В Бразилии автобус с паломниками перевернулся на северо-востоке страны, погибли 15 человек, среди которых трое детей. Авария произошла на крутом участке дороги, когда водитель потерял управление.

В Бразилии разбился автобус с паломниками: 15 погибших, среди которых дети

По меньшей мере 15 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Бразилии, где перевернулся автобус с паломниками. Трагедия произошла во вторник утром в штате Алагоас, когда транспортное средство, в котором находилось около 60 пассажиров, съехало с шоссе на крутом участке дороги. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным правоохранителей, водитель потерял управление на кривом участке трассы в районе Сан-Жозе-да-Тапера, после чего автобус несколько раз перевернулся. Среди погибших идентифицировали троих детей. Спасательная операция проводилась с привлечением вертолетов, которыми наиболее тяжелых пациентов доставляли в госпитали. Одной из пострадавших является девятилетний ребенок с серьезной травмой головы.

Грузовой поезд с дизелем сошел с рельсов в Польше: вероятной причиной называют морозы03.02.26, 09:22 • 3520 просмотров

Потеря огромна. Они все были моими друзьями... Я проснулся сегодня с печальной новостью и направляюсь на место аварии, чтобы узнать, что мы можем сделать

– рассказал мэр города Койте-ду-Нойя Буэно Хигино Филью.

Детали маршрута и объявление траура

Пассажиры возвращались с религиозного праздника Богоматери Кандейской, проходившего в штате Сеара. Автобус был частью колонны, которая перевозила сотни людей по маршруту длиной 563 километра. Авария произошла на последнем отрезке пути, когда паломники возвращались домой.

Я выражаю солидарность с членами семьи и друзьями в этот момент такой большой боли

– написал губернатор штата Алагоас Паулу Дантас, объявив в регионе трехдневный траур.

В настоящее время продолжается официальное расследование для установления точных причин технической неисправности или человеческого фактора, приведших к трагедии.

В Турции автобус слетел с дороги: погибли девять человек01.02.26, 17:05 • 4864 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Бразилия