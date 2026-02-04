В Бразилии разбился автобус с паломниками: 15 погибших, среди которых дети

По меньшей мере 15 человек погибли в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Бразилии, где перевернулся автобус с паломниками. Трагедия произошла во вторник утром в штате Алагоас, когда транспортное средство, в котором находилось около 60 пассажиров, съехало с шоссе на крутом участке дороги. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным правоохранителей, водитель потерял управление на кривом участке трассы в районе Сан-Жозе-да-Тапера, после чего автобус несколько раз перевернулся. Среди погибших идентифицировали троих детей. Спасательная операция проводилась с привлечением вертолетов, которыми наиболее тяжелых пациентов доставляли в госпитали. Одной из пострадавших является девятилетний ребенок с серьезной травмой головы.

Потеря огромна. Они все были моими друзьями... Я проснулся сегодня с печальной новостью и направляюсь на место аварии, чтобы узнать, что мы можем сделать – рассказал мэр города Койте-ду-Нойя Буэно Хигино Филью.

Детали маршрута и объявление траура

Пассажиры возвращались с религиозного праздника Богоматери Кандейской, проходившего в штате Сеара. Автобус был частью колонны, которая перевозила сотни людей по маршруту длиной 563 километра. Авария произошла на последнем отрезке пути, когда паломники возвращались домой.

Я выражаю солидарность с членами семьи и друзьями в этот момент такой большой боли – написал губернатор штата Алагоас Паулу Дантас, объявив в регионе трехдневный траур.

В настоящее время продолжается официальное расследование для установления точных причин технической неисправности или человеческого фактора, приведших к трагедии.

