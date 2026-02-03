$42.970.16
Грузовой поезд с дизелем сошел с рельсов в Польше: вероятной причиной называют морозы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Польше ночью сошел с рельсов грузовой поезд с дизельным топливом. Причиной, вероятно, стали сильные морозы и поломка контактной сети.

Грузовой поезд с дизелем сошел с рельсов в Польше: вероятной причиной называют морозы

Грузовой поезд с дизельным топливом сошел с рельсов в Польше ночью, причиной, вероятно, стали сильные морозы и поломка контактной сети, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации страны Веслав Щепанский, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Подробности

Грузовой поезд Щецин-Хелм (железнодорожная линия № 12) сошел с рельсов ночью вблизи Ярошовой Воли в Пясечном повяте Мазовецкого воеводства в Польше.

Шесть из 35 вагонов сошли с рельсов. Поезд перевозил дизельное топливо.

На месте происшествия работают двадцать четыре пожарные бригады, полиция и охранники железной дороги.

Вагоны скатились с насыпи и лежат на боку, вне колеи. Видимых утечек нет, но нужно определить, повреждены ли корпуса цистерн в месте контакта, где вагон лежит на земле, сообщил RMF FM пресс-секретарь местного командира Государственной пожарной службы Польши в Пясечно Лукаш Дармофальский.

Сейчас пожарная служба оценивает степень повреждения вагонов. Электротяга была отключена. Подтверждения утечек из цистерн нет, подтвердил Дармофальский.

Железнодорожные бригады сейчас готовятся к снятию части поезда, обеспечению новых цистерн и отправке поезда краном, добавил он.

Как указано, никто не пострадал.

Повреждение тяговой линии, вызванное низкими температурами, является наиболее вероятной причиной ночной железнодорожной аварии в Мазовии, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Веслав Щепанский.

"Фактическую причину будет расследовать Государственная комиссия по расследованию железнодорожных аварий. (...) Пока мы не предполагаем внешних причин", – добавил он. Он сказал, что на месте происшествия также работают представители специальных служб.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Польша