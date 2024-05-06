Поезд в Словакию отменили на части пути из-за поломки, ряд поездов из Польши задержались из-за непогоды

Поезд из Мукачево в Кошице отменили на участке от Мукачево до Чопа из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог, а ранее в пути задерживались поезда варшавского направления из-за непогоды, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №961 Мукачево - Кошице сегодня будет отменен на участке Мукачево - Чоп", - указали в УЗ в соцсетях.

Пассажиров, которые планировали осуществить посадку на поезд №961 в Мукачево, попросили воспользоваться поездом №345 Черновцы - Ужгород для проезда до станции Чоп.

"По прибытии на станцию Чоп в 16:28 и прохождения прикодонно-таможенного контроля пассажиры смогут осуществить посадку в поезд №961 до станции Кошице", - указали в компании.

Дополнение

Ранее сегодня в УЗ сообщили, что из-за обесточивания на пограничном участке вследствие неблагоприятных погодных условий и переход на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги задерживались поезда варшавского направления:

67/68 Киев - Варшава-Восточная +4:25

67/68 Варшава-Восточная - Киев +3:15

20/19 Хелм - Киев +3:15

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