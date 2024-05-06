За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

"Укрзализныця" с начала года перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт. Об этом со ссылкой на заявление УЗ пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за январь-апрель 2024 года по железной дороге в экспортном сообщении перевезено 30,4 млн тонн грузов. В компании добавляют, что такой на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года.

В 2024 году среди наших приоритетов - наращивание объемов грузоперевозок, в частности экспорта, сверхважного для экономики государства. Несмотря на то, что враг активизировал свои удары по железнодорожной инфраструктуре, по результатам работы в течение последних 4 месяцев имеем рекордный показатель перевезенных грузов в этом сообщении - отметил председатель правления АО "Укрзализныця Евгений Лященко.

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Дополнение

Среди основных грузов, которые экспортировались по железной дороге в 2024 году:

зерно - 12,9 млн тонн;

железная и марганцевая руда - 12,5 млн тонн;

черные металлы - 1,6 млн тонн;

минстройматериалы - 867 тыс тонн.

Всего за январь-апрель 2024 года было перевезено 59,9 млн тонн грузов, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним

В течение этого маркетингового года Украина экспортировала почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Одессы.