За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  86132 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  104965 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218292 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208719 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205880 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173242 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113605 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129003 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126562 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119823 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

В январе-апреле 2024 года Укрзализныця перевезла на экспорт рекордные 30,4 млн тонн грузов, что на 48,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на усиление вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру.

Экономика •   •  5249 просмотра
За четыре месяца "Укрзализныця" перевезла рекордное количество грузов с начала полномасштабного вторжения

Быстрый поиск в неструктурированных данных: украинские разработчики презентовали ИИ-решение для целей госбезопасности

Украинские разработчики представили платформу HARVESTER на основе искусственного интеллекта для быстрого поиска и анализа неструктурированных данных, таких как перехваченные разговоры и документы, полезных для целей государственной безопасности.

Технологии •   •  4590 просмотра
Быстрый поиск в неструктурированных данных: украинские разработчики презентовали ИИ-решение для целей госбезопасности

ГУР: говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя

Планы России по провокациям в Приднестровье провалились из-за отсутствия поддержки. В свою очередь Украина продолжает укреплять свои границы с Молдовой.

Война •   •  6083 просмотра
ГУР: говорить о серьезной угрозе со стороны Приднестровья - нельзя

Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Германия не отправит своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Берлине отмечают, что выборы в рф не соответствовали демократическим стандартам.

Новости Мира •   •  5595 просмотра
Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

Президент Китая Си Цзиньпин призвал к усилению стратегической координации и партнерства между Китаем и ЕС на фоне споров.

Новости Мира •   •  6302 просмотра
Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.

Общество •   •  8831 просмотра
С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине, поэтому Европа должна поддержать Украину в военном и экономическом плане для достижения мира, считает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Война •   •  11095 просмотра
Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Уничтожение скоростного катера "Мангуст 12150-С", который использовался российскими спецслужбами и пограничниками, вместе с боеприпасами и оружием обошлось россиянам в более 125 миллионов рублей.

Война •   •  11045 просмотра
Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, российские оккупанты усиливают незаконную мобилизационную деятельность, разворачивая мобильные вербовочные бригады в общественных местах, например, возле торговых центров, чтобы агитировать мужчин подписывать контракты с Министерством обороны России.

Война •   •  9987 просмотра
Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Президент Франции Макрон заявил президенту Китая Си, что координация по "кризисам" в Украине и на Ближнем Востоке имеет решающее значение, также выступая за сбалансированные китайско-европейские торговые отношения и диалог на фоне международной ситуации.

политика •   •  10377 просмотра
Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"