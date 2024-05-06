За чотири місяці "Укрзалізниця" перевезла рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення
Київ • УНН
У січні-квітні 2024 року Укрзалізниця перевезла на експорт рекордні 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, незважаючи на посилення ворожих атак на залізничну інфраструктуру.
"Укрзалізниця" від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. Про це з посиланням на заяву УЗ пише УНН.
Деталі
Зазначається, що за січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. В компанії додають, що такий на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.
У 2024 році серед наших пріоритетів – нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні
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Доповнення
Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:
- зерно – 12,9 млн тонн;
- залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;
- чорні метали – 1,6 млн тонн;
- мінбудматеріали – 867 тис тонн.
Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.
Нагадаємо
Протягом цього маркетингового року Україна експортувала майже 34,5 мільйона тонн зернових культур, причому 4,9 мільйона тонн було експортовано лише в березні, що свідчить про стабільний експортний рух, якому сприяють порти Одеси.