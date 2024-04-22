Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот

Укрзализныця стала крупнейшим работодателем в Украине, заняв первое место с количеством сотрудников 187 620 человек. На втором месте разместился АТБ-МАРКЕТ со штатом в 44 тысячи работников. Третью позицию удерживает Укрпочта, где работает 34,7 тысячи человек. Пишет УНН с ссылкой на данные Опендатабот.

Опендатабот составил рейтинг крупнейших работодателей Украины за 2024 год, используя данные от Государственной службы статистики и финансовые отчеты компаний.

Согласно этому рейтингу, Укрзализныця возглавляет список с более 187 тысячами работников. На второй позиции находится АТБ-МАРКЕТ с кадровым составом в 44 тысячи человек. Укрпочта занимает третье место, имея 34,7 тысячи сотрудников.

Также в рейтинг вошли:

Сильпо-Фуд- 29888 человек;

Энергоатом -29152 человек;

Новая почта - 26327 человек;

Укргаздобыча - 16824 человек;

АрселорМиттал- 15065 человек;

Мотор Сич - 14525 человек;

РУШ - 12336 человек.

Важно отметить, что девять компаний из рейтинга уменьшили количество своих работников в течение 2023 года. В частности, Укрпочта снизила свой штат на 35% в прошлом году.

В список фирм, которые значительно сократили количество сотрудников, также вошли Сильпо с сокращением на 18.1% и Энергоатом, который уменьшил свой персонал на 12.5%.

В ответ на запрос Опендатабот представители Укрпочты заявили, что компания не осуществляла массовых сокращений персонала, но активно работает над внедрением значительных инициатив в сфере цифровизации процессов и автоматизации рутинных операций.

Динамика персонала компании за последние годы отражает несколько сложных процессов, включая миграционные тенденции, связанные с полномасштабной войной, изменения в спросе на отдельные виды услуг, которые предоставляет компания, реорганизацию бизнес-процессов, цифровизацию и автоматизацию, которые направлены на повышение эффективности и уменьшение ручного труда - комментируют представители Укрпочты.

Большинство ведущих работодателей Украины имеют регистрацию в Киеве - в частности, 6 компаний. Три другие компании находятся в Днепропетровской области, а одна - в Запорожской области.

Напомним

Государство инвестировало более 7,3 миллиарда гривен в развитие бизнеса через программу "еРобота", предоставив почти 15 000 предпринимателей финансовую поддержку для начала или развития бизнеса с момента ее запуска в июле 2022 года.