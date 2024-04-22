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Укрзализныця, АТБ и Укрпочта возглавили топ работодателей этого года: кто еще вошел в рейтинг Опендатабот
Укрзализныця возглавила рейтинг крупнейших работодателей в Украине с 187 620 работниками, за ней следует АТБ-МАРКЕТ с 44 000 работниками и Укрпочта с 34 700 работниками.
Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора
Двум военнослужащим сообщено о подозрении в убийстве одного полицейского, покушении на убийство другого и дезертирстве с оружием в условиях военного положения в Винницкой области.
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram
Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы регистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram приобрел статус средства массовой информации.
Причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области сообщили о подозрении в дезертирстве
ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн
Новый депозит от ПУМБ - повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.
Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI
В 2023 году мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2 443 млрд, причем США, Китай и Россия были крупнейшими расхододателями, что обусловлено агрессией РФ против Украины и другими вооруженными конфликтами во всем мире.
В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе
На электромеханическом заводе "элмаш" в воронеже в рф произошел крупный пожар на площади 3000 квадратных метров, информации о жертвах пока нет.
Поддержка иммунитета в весенне-летний период с помощью гомеопатии
Гомеопатия может безопасно укрепить иммунитет, предотвратить сезонные заболевания и повысить адаптационные возможности организма весной и летом.
Доступ к качественной украинской литературе: в деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки
В деоккупированном селе в Киевской области отремонтируют помещение библиотеки.
Синоптики прогнозируют дождливое начало недели: где брать зонт
В Украине начало недели ожидается дождливым, с грозами и порывами ветра, температура воздуха будет колебаться в пределах 1-21°C в зависимости от региона, на западе ночью заморозки.