Поїзд до Словаччини скасували на частині шляху через поломку, низка потягів з Польщі затрималися через негоду
Київ • УНН
У зв'язку з поломкою рухомого складу поїзд № 961 Мукачево - Кошице сьогодні скасовано на ділянці Мукачево - Чоп, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду.
Поїзд з Мукачево до Кошиц скасували на ділянці від Мукачево до Чопа через поломку рухомого складу словацьких залізниць, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Деталі
"Через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №961 Мукачево - Кошице сьогодні буде скасований на ділянці Мукачево - Чоп", - вказали в УЗ у соцмережах.
Пасажирів, які планували здійснити посадку на поїзд №961 у Мукачеві, попросили скористатись поїздом №345 Чернівці - Ужгород для доїзду до станції Чоп.
"Після прибуття на станцію Чоп о 16:28 та проходження прикодонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 до станції Кошице", - вказали у компанії.
Доповнення
Раніше сьогодні в УЗ повідомили, що через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги затримувалися поїзди варшавського напрямку:
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