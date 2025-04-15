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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26104 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156035 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138919 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134634 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134632 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196355 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77575 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164653 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116954 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 5040 перегляди

У поїзді до Словаччини збільшують кількість місць у піковий період

З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.

Суспільство • 9 серпня, 13:34 • 17630 перегляди

У Чехії внаслідок зіткнення потяга, що прямував в Україну, з вантажним, зросла кількість постраждалих

У Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним. За інформацією від поліції, внаслідок зіткнення загинуло чотири людини та ще 22 отримали поранення, включаючи дітей.

Суспільство • 6 червня, 05:37 • 20340 перегляди

Поїзд до Словаччини скасували на частині шляху через поломку, низка потягів з Польщі затрималися через негоду

У зв'язку з поломкою рухомого складу поїзд № 961 Мукачево - Кошице сьогодні скасовано на ділянці Мукачево - Чоп, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду.

Суспільство • 6 травня, 12:30 • 17266 перегляди

Укрзалізниця запустила новий маршрут до Праги

Запущено новий міжнародний залізничний маршрут, що з'єднує Прагу, Кошице та Чоп, з щоденним залізничним сполученням, яке обслуговується Укрзалізницею та RegioJet, пропонуючи 13-годинну подорож між Прагою та Чопом.

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