У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту
квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.
У Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним. За інформацією від поліції, внаслідок зіткнення загинуло
чотири людини та ще 22 отримали поранення, включаючи дітей.
У зв'язку з поломкою рухомого складу поїзд № 961 Мукачево - Кошице сьогодні скасовано на ділянці Мукачево - Чоп, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду.
Запущено новий міжнародний залізничний маршрут, що з'єднує Прагу, Кошице та Чоп, з щоденним залізничним сполученням, яке
обслуговується Укрзалізницею та RegioJet, пропонуючи 13-годинну подорож між Прагою та Чопом.