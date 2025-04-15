У Чехії внаслідок зіткнення потяга, що прямував в Україну, з вантажним, зросла кількість постраждалих

У Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним. За інформацією від поліції, внаслідок зіткнення загинуло чотири людини та ще 22 отримали поранення, включаючи дітей.