Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються

Укрзалізниця попередила про зміни в графіку руху поїздів через негоду. Про це повідомляє УНН.

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Зазначається, що штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині спричиняють низку змін у графіках пасажирських поїздів цієї ночі.

Угорська та словацька залізниці затримують поїзди №143/750 з Відня й Будапешта, а також №617/964 з Братислави. Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами, а поїзд Укрзалізниці №28 забере їх у Чопі - уточнили в УЗ.

Також вказується, що час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн, при цьому оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.

"Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколе, що вплине на вчасність поїздів №9 Київ - Будапешт, №82 Чоп - Київ, №14 Солотвино - Київ, №38 Мукачево - Одеса та №749 Київ - Чоп із безпересадковими вагонами на Відень", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо

Напередодні на Рівненщині буревій пошкодив покрівлі понад 10 житлових будинків у Дубенському районі та повалив дерева у Дубенському і Вараському районах. 13 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 3 – частково, без світла 2553 абоненти.

Тим часом у Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром призвела до падіння дерев та відключень електроенергії.

Пошкоджено 33 дерева, зафіксовано 8 замикань електромереж: Садовий про наслідки негоди