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Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Штормовые погодные условия в Закарпатье, Словакии и Венгрии вызывают изменения в графиках пассажирских поездов. Задерживаются рейсы из Вены, Будапешта и Братиславы, также повреждена контактная сеть вблизи Баркасово и Сколе.

Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся

«Укрзалізниця» предупредила об изменениях в графике движения поездов из-за непогоды. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что штормовые погодные условия в Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии вызывают ряд изменений в графиках пассажирских поездов этой ночью.

Венгерские и словацкие железные дороги задерживают поезда №143/750 из Вены и Будапешта, а также №617/964 из Братиславы. Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены до границы резервными автобусами, а поезд «Укрзалізниці» №28 заберет их в Чопе

- уточнили в УЗ.

Также указывается, что время задержки и, соответственно, отправки украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, при этом оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации прежде всего в Венгрии.

"Кроме того, непогода нанесла повреждения контактной сети вблизи Баркасова и Сколе, что повлияет на своевременность поездов №9 Киев - Будапешт, №82 Чоп - Киев, №14 Солотвино - Киев, №38 Мукачево - Одесса и №749 Киев - Чоп с беспересадочными вагонами на Вену", - добавили в Укрзалізниці.

Напомним

Накануне на Ровенщине ураган повредил кровли более 10 жилых домов в Дубенском районе и повалил деревья в Дубенском и Варашском районах. 13 населенных пунктов полностью обесточены, еще 3 – частично, без света 2553 абонента.

Тем временем во Львове сильная буря с грозой и шквальным ветром привела к падению деревьев и отключениям электроэнергии.

Повреждены 33 дерева, зафиксировано 8 замыканий электросетей: Садовый о последствиях непогоды07.07.25, 23:09 • 911 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украинские железные дороги
Братислава
Вена
Кошице
Словакия
Венгрия
Будапешт
Львов
Одесса
Киев
Tesla
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