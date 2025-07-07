Повреждены 33 дерева, зафиксировано 8 замыканий электросетей: Садовый о последствиях непогоды
Киев • УНН
Сильная буря во Львове повредила 33 дерева и вызвала 8 замыканий электросетей, одно из которых в системе Электротранса. Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды.
Сильная буря во Львове повредила 33 дерева, в городе зафиксировано 8 замыканий электросетей. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.
Обновление по состоянию на 22:15. Предварительно - обошлось без пострадавших. В разных районах города повреждено 33 дерева - от них поотламывались большие ветки. Зафиксировано 8 замыканий электросетей: одна - в системе Электротранса, остальные - уличное освещение
Он добавил, что коммунальные службы работают, ситуация в городе находится под мониторингом.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во Львове сильная буря с грозой и шквальным ветром. В частности, непогода повалила несколько деревьев, в городе фиксируются отключения света.