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Повреждены 33 дерева, зафиксировано 8 замыканий электросетей: Садовый о последствиях непогоды

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Сильная буря во Львове повредила 33 дерева и вызвала 8 замыканий электросетей, одно из которых в системе Электротранса. Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды.

Повреждены 33 дерева, зафиксировано 8 замыканий электросетей: Садовый о последствиях непогоды

Сильная буря во Львове повредила 33 дерева, в городе зафиксировано 8 замыканий электросетей. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

Обновление по состоянию на 22:15. Предварительно - обошлось без пострадавших. В разных районах города повреждено 33 дерева - от них поотламывались большие ветки. Зафиксировано 8 замыканий электросетей: одна - в системе Электротранса, остальные - уличное освещение 

- сообщил Садовый.

Он добавил, что коммунальные службы работают, ситуация в городе находится под мониторингом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во Львове сильная буря с грозой и шквальным ветром. В частности, непогода повалила несколько деревьев, в городе фиксируются отключения света.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Андрей Садовый
Львов
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