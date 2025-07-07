Пошкоджено 33 дерева, зафіксовано 8 замикань електромереж: Садовий про наслідки негоди

Сильна буря у Львові пошкодила 33 дерева, в місті зафіксовано 8 замикань електромереж. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає УНН.

Оновлення станом на 22:15. Попередньо - обійшлося без постраждалих. У різних районах міста пошкоджено 33 дерева - від них повідламувалися великі гілки. Зафіксовано 8 замикань електромереж: одна - в системі Електротрансу, решта - вуличне освітлення - повідомив Садовий.

Він додав, що комунальні служби працюють, ситуація в місті перебуває під моніторингом.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Львові сильна буря з грозою та шквальним вітром. Зокрема, негода повалила декілька дерев, у місті фіксуються відключення світла.