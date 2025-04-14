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The Guardian

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Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

Київ • УНН

 • 6738 перегляди

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У маршрутах курсування між Прагою та Чопом для пасажирів, що прямують з/до України сьогодні відбудуться певні зміни через аварію на чеській залізниці. Про це повідомили в УЗ і розповіли деталі всіх пересадок, передає УНН.

Через аварію на чеській залізниці будуть зміни в маршрутах курсування між Прагою та Чопом для пасажирів, що прямують з/до України в поточну добу поїздами №122/123 Прага - Чоп - Прага чеського перевізника RegioJet 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними УЗ, сьогодні цей поїзд курсуватиме тільки до/з станції Кошице (Словаччина), відповідно, пасажири, які прямують цим рейсом до України: мають по станції Кошице пересісти в поїзд №964 Братислава - Чоп, який відправлятиметься з Кошице о 17:46 та прибуватиме в Чоп о 21:41.

Пасажири, які далі з Чопа планували пересідати на інші поїзди Укрзалізниці, можуть сісти зі своїм поточним квитком на поїзд №750 Чоп - Київ, який відправиться о 5:20 з Чопа - в поїзді для них будуть заброньовані окремі місця, а на вокзалі - місця очікування.

Пасажири, які планували їхати поїздом №123 Чоп - Прага, прямуватимуть також з пересадкою за наступною схемою: по станції Чоп треба сісти в додатковий дизель-поїзд, який словацька залізниця доєднає до поїзда №965 Чоп - Кошице. Відправлення з Чопа о 21:06, прибуття у Кошице о 22:50.

По станції Кошице пасажири зможуть пересісти у свій поїзд №123 (Чоп) - Кошице - Прага і прямувати далі встановленим маршрутом.

Якщо ви маєте специфічні потреби в пересадках на шляху в Україну - будь ласка, повідомте нам про це в коментарях до цього допису, щоб ми могли оперативно включитись і вирішити питання 

- додали в УЗ.

Крім того, залізничники повідомили, що на відправку зі Львова буде на 1 годину затриманий поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро через очікування групи дітей з Любляни, чий автобус зламався на кордоні. До кінцевої станції поїзд прибуде за графіком.

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ10.04.25, 20:38 • 13176 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Українська залізниця
Братислава
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