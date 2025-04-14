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Авария на чешской железной дороге: в УЗ рассказали пассажирам об изменениях в маршрутах между Прагой и Чопом

Киев • УНН

 • 6744 просмотра

В связи с аварией на чешской железной дороге, поезд №122/123 Прага-Чоп будет курсировать только до Кошице. Пассажирам нужно будет пересаживаться на другие поезда, чтобы добраться до Чопа или Праги.

Авария на чешской железной дороге: в УЗ рассказали пассажирам об изменениях в маршрутах между Прагой и Чопом

В маршрутах курсирования между Прагой и Чопом для пассажиров, направляющихся из/в Украину, сегодня произойдут определенные изменения из-за аварии на чешской железной дороге. Об этом сообщили в УЗ и рассказали детали всех пересадок, передает УНН.

Из-за аварии на чешской железной дороге будут изменения в маршрутах курсирования между Прагой и Чопом для пассажиров, направляющихся из/в Украину в текущие сутки поездами №122/123 Прага - Чоп - Прага чешского перевозчика RegioJet 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным УЗ, сегодня этот поезд будет курсировать только до/из станции Кошице (Словакия), соответственно, пассажиры, которые направляются этим рейсом в Украину: должны по станции Кошице пересесть в поезд №964 Братислава - Чоп, который будет отправляться из Кошице в 17:46 и прибывать в Чоп в 21:41.

Пассажиры, которые дальше из Чопа планировали пересаживаться на другие поезда Укрзализныци, могут сесть со своим текущим билетом на поезд №750 Чоп - Киев, который отправится в 5:20 из Чопа - в поезде для них будут забронированы отдельные места, а на вокзале - места ожидания.

Пассажиры, которые планировали ехать поездом №123 Чоп - Прага, будут следовать также с пересадкой по следующей схеме: по станции Чоп надо сесть в дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога присоединит к поезду №965 Чоп - Кошице. Отправление из Чопа в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50.

По станции Кошице пассажиры смогут пересесть в свой поезд №123 (Чоп) - Кошице - Прага и следовать дальше установленным маршрутом.

Если у вас есть специфические потребности в пересадках на пути в Украину - пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях к этому сообщению, чтобы мы могли оперативно включиться и решить вопрос 

- добавили в УЗ.

Кроме того, железнодорожники сообщили, что на отправку из Львова будет на 1 час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов - Днепр из-за ожидания группы детей из Любляны, чей автобус сломался на границе. К конечной станции поезд прибудет по графику.

К Пасхальным праздникам Укрзализныця запустит дополнительный рейс Киев-Луцк-Киев10.04.25, 20:38 • 13176 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Прага
Украинские железные дороги
Братислава
Кошице
Словакия
Украина
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