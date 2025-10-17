Свириденко проведе зустріч з прем'єром Словаччини Фіцо: що відомо
Київ • УНН
Члени урядів Словаччини та України зустрінуться в Кошицях 17 жовтня 2025 року для подальших взаємних консультацій. Зустріч включатиме двосторонні переговори з різних питань, зокрема транскордонного співробітництва, енергетики та відбудови України.
Деталі
"У п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, о 10:30 (за місцевим часом) у приміщенні Історичної ратуші в Кошицях відбудеться спільна зустріч обраних членів урядів Словаччини та України. Це будуть подальші взаємні консультації між Словацькою Республікою та Україною на урядовому рівні", - ідеться у повідомленні.
"Спільні переговори урядів Словацької Республіки та України приносять добрі результати", – сказав прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо.
Він, як вказано, "високо оцінив конструктивний діалог, заснований на взаємній повазі, який мав з попереднім Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також оцінив те, що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася в Україні у вересні, мав можливість продовжити цей діалог з чинним Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко".
У Кошицях, як повідомляється, "відбудеться кілька двосторонніх консультацій: зустріч міністрів, присвячена транскордонному співробітництву та транспортним сполученням, зустріч міністрів закордонних справ, зустріч міністрів, присвячена співпраці в енергетичній галузі, зустріч міністрів, присвячена оборонній промисловості, зустріч міністрів, присвячена відбудові України, інтеграції до ЄС та сільському господарству, а також зустріч міністрів, присвячена освіті".
Також відбудеться двостороння зустріч між Прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо та Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко
Доповнення
Члени урядів Словацької Республіки та України проводили зустрічі в Міхаловцях у Словаччині у квітні 2024 року, а також були взаємні консультації поблизу Ужгорода.