Свириденко проведет встречу с премьером Словакии Фицо: что известно
Киев • УНН
Члены правительств Словакии и Украины встретятся в Кошице 17 октября 2025 года для дальнейших взаимных консультаций. Встреча будет включать двусторонние переговоры по различным вопросам, в частности трансграничного сотрудничества, энергетики и восстановления Украины.
Члены правительств Словакии и Украины встретятся в Кошице, в частности, состоится двусторонняя встреча между Премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо и Премьер-министром Украины Юлией Свириденко, сообщили в словацком правительстве 17 октября, пишет УНН.
Подробности
"В пятницу, 17 октября 2025 года, в 10:30 (по местному времени) в помещении Исторической ратуши в Кошице состоится совместная встреча избранных членов правительств Словакии и Украины. Это будут дальнейшие взаимные консультации между Словацкой Республикой и Украиной на правительственном уровне", - говорится в сообщении.
"Совместные переговоры правительств Словацкой Республики и Украины приносят хорошие результаты", – сказал премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо.
Он, как указано, "высоко оценил конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении, который имел с предыдущим Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также оценил то, что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским, состоявшейся в Украине в сентябре, имел возможность продолжить этот диалог с действующим Премьер-министром Украины Юлией Свириденко".
В Кошице, как сообщается, "состоится несколько двусторонних консультаций: встреча министров, посвященная трансграничному сотрудничеству и транспортным сообщениям, встреча министров иностранных дел, встреча министров, посвященная сотрудничеству в энергетической отрасли, встреча министров, посвященная оборонной промышленности, встреча министров, посвященная восстановлению Украины, интеграции в ЕС и сельскому хозяйству, а также встреча министров, посвященная образованию".
Также состоится двусторонняя встреча между Премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо и Премьер-министром Украины Юлией Свириденко
Дополнение
Члены правительств Словацкой Республики и Украины проводили встречи в Михаловцах в Словакии в апреле 2024 года, а также были взаимные консультации вблизи Ужгорода.