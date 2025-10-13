$41.600.10
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2236 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13193 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7430 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15621 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16581 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23304 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15262 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 29029 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17430 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: близько 100 постраждалих, двоє у критичному стані

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Біля села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися швидкісні поїзди R 913 та R 914 Gemeran, внаслідок чого близько 100 осіб отримали легкі травми, двоє перебувають у критичному стані. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що причиною аварії, ймовірно, став людський фактор.

Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: близько 100 постраждалих, двоє у критичному стані

Внаслідок аварії швидкісних поїздів біля села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви близько 100 осіб отримали легкі травми, двоє перебувають у критичному стані, з посиланням на дані міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Шутая Ештока повідомляє TASR, пише УНН.

Деталі

Три особи виявилися заблокованими, інформації про їхній стан немає. За наявними даними, ніхто не загинув. На цьому наголосив голова МВС Словаччини на пресконференції.

За його словами, ця надзвичайна дорожньо-транспортна пригода, ймовірно, сталася через людський чинник. Один з машиністів, мабуть, не поступився дорогою іншому.

"Я не хочу зараз робити припущення про причини, але, за попередніми даними, це не системна помилка, а людський фактор. З'ясувалося, що один з машиністів локомотива припустився помилки і, ймовірно, не поступився дорогою, але поки це лише попередня версія", - сказав Шутай Ешток, додавши, що він, міністр транспорту країни Йозеф Раж і міністр охорони здоров'я Каміл Шашко прямують на місце.

Як пише Dennik N з посиланням на джерело з управління залізниці, імовірною причиною аварії поблизу Рожняви є те, що один з машиністів поїзда не зупинився на семафорі. "Це сталося в місці, де дві колії сходяться в одну. Один поїзд мав зупинитися, але не зупинився. Обидва рухалися", – сказало джерело з ZSSK.

Зіткнення експресів R 913 і R 914 Gemeran перед тунелем в районі села Яблонов-над-Турньоу сталося невдовзі після 10:00 за місцевим часом у місці, де колії перетинаються та переходять в одноколійну. На місці події працюють пожежники, поліція та рятувальники.

"Ми направили на місце події два рятувальні вертольоти і шість машин швидкої допомоги", - повідомила Петра Клімешова, представник Оперативного центру Словацької служби швидкої медичної допомоги (OS ZZS).

Невдовзі після опівдня повітряна рятувальна служба Air Transport Europe повідомила, що на місце події виїхали три рятувальні гелікоптери. "З огляду на кількість постраждалих, рятувальний вертоліт із Кошице наразі повертається до місця події вдруге. Рятувальні бригади надають невідкладну медичну допомогу на місці та забезпечують повітряне транспортування найтяжче постраждалих у лікарні", - повідомили рятувальники.

Два потяги-експреси зіткнулися у Словаччині: щонайменше 20 постраждалих13.10.25, 12:11 • 2154 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Кошиці
Словаччина