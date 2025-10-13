Зіткнення поїздів-експресів у Словаччині: близько 100 постраждалих, двоє у критичному стані

Внаслідок аварії швидкісних поїздів біля села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви близько 100 осіб отримали легкі травми, двоє перебувають у критичному стані, з посиланням на дані міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Шутая Ештока повідомляє TASR, пише УНН.

Деталі

Три особи виявилися заблокованими, інформації про їхній стан немає. За наявними даними, ніхто не загинув. На цьому наголосив голова МВС Словаччини на пресконференції.

За його словами, ця надзвичайна дорожньо-транспортна пригода, ймовірно, сталася через людський чинник. Один з машиністів, мабуть, не поступився дорогою іншому.

"Я не хочу зараз робити припущення про причини, але, за попередніми даними, це не системна помилка, а людський фактор. З'ясувалося, що один з машиністів локомотива припустився помилки і, ймовірно, не поступився дорогою, але поки це лише попередня версія", - сказав Шутай Ешток, додавши, що він, міністр транспорту країни Йозеф Раж і міністр охорони здоров'я Каміл Шашко прямують на місце.

Як пише Dennik N з посиланням на джерело з управління залізниці, імовірною причиною аварії поблизу Рожняви є те, що один з машиністів поїзда не зупинився на семафорі. "Це сталося в місці, де дві колії сходяться в одну. Один поїзд мав зупинитися, але не зупинився. Обидва рухалися", – сказало джерело з ZSSK.

Зіткнення експресів R 913 і R 914 Gemeran перед тунелем в районі села Яблонов-над-Турньоу сталося невдовзі після 10:00 за місцевим часом у місці, де колії перетинаються та переходять в одноколійну. На місці події працюють пожежники, поліція та рятувальники.

"Ми направили на місце події два рятувальні вертольоти і шість машин швидкої допомоги", - повідомила Петра Клімешова, представник Оперативного центру Словацької служби швидкої медичної допомоги (OS ZZS).

Невдовзі після опівдня повітряна рятувальна служба Air Transport Europe повідомила, що на місце події виїхали три рятувальні гелікоптери. "З огляду на кількість постраждалих, рятувальний вертоліт із Кошице наразі повертається до місця події вдруге. Рятувальні бригади надають невідкладну медичну допомогу на місці та забезпечують повітряне транспортування найтяжче постраждалих у лікарні", - повідомили рятувальники.

