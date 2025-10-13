$41.600.10
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12287 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5592 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 14163 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15480 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22468 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15147 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28394 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17398 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14693 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Столкновение экспресс-поездов в Словакии: около 100 пострадавших, двое в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Возле села Яблонов-над-Турньоу столкнулись скоростные поезда R 913 и R 914 Gemeran, в результате чего около 100 человек получили легкие травмы, двое находятся в критическом состоянии. Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток заявил, что причиной аварии, вероятно, стал человеческий фактор.

Столкновение экспресс-поездов в Словакии: около 100 пострадавших, двое в критическом состоянии

В результате аварии скоростных поездов возле села Яблонов-над-Турнёу в районе Рожнявы около 100 человек получили легкие травмы, двое находятся в критическом состоянии, со ссылкой на данные министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая Эштока сообщает TASR, пишет УНН.

Детали

Три человека оказались заблокированными, информации об их состоянии нет. По имеющимся данным, никто не погиб. Это подчеркнул глава МВД Словакии на пресс-конференции.

По его словам, это чрезвычайное дорожно-транспортное происшествие, вероятно, произошло из-за человеческого фактора. Один из машинистов, видимо, не уступил дорогу другому.

"Я не хочу сейчас делать предположения о причинах, но, по предварительным данным, это не системная ошибка, а человеческий фактор. Выяснилось, что один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не уступил дорогу, но пока это лишь предварительная версия", - сказал Шутай Эшток, добавив, что он, министр транспорта страны Йозеф Раж и министр здравоохранения Камил Шашко направляются на место.

Как пишет Dennik N со ссылкой на источник из управления железной дороги, вероятной причиной аварии вблизи Рожнявы является то, что один из машинистов поезда не остановился на семафоре. "Это произошло в месте, где два пути сходятся в один. Один поезд должен был остановиться, но не остановился. Оба двигались", – сказал источник из ZSSK.

Столкновение экспрессов R 913 и R 914 Gemeran перед тоннелем в районе села Яблонов-над-Турнёу произошло вскоре после 10:00 по местному времени в месте, где пути пересекаются и переходят в однопутную. На месте происшествия работают пожарные, полиция и спасатели.

"Мы направили на место происшествия два спасательных вертолета и шесть машин скорой помощи", - сообщила Петра Климешова, представитель Оперативного центра Словацкой службы скорой медицинской помощи (OS ZZS).

Вскоре после полудня воздушная спасательная служба Air Transport Europe сообщила, что на место происшествия выехали три спасательных вертолета. "Учитывая количество пострадавших, спасательный вертолет из Кошице сейчас возвращается к месту происшествия во второй раз. Спасательные бригады оказывают неотложную медицинскую помощь на месте и обеспечивают воздушную транспортировку наиболее тяжело пострадавших в больницы", - сообщили спасатели.

