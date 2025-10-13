Столкновение экспресс-поездов в Словакии: около 100 пострадавших, двое в критическом состоянии

В результате аварии скоростных поездов возле села Яблонов-над-Турнёу в районе Рожнявы около 100 человек получили легкие травмы, двое находятся в критическом состоянии, со ссылкой на данные министра внутренних дел Словакии Матуша Шутая Эштока сообщает TASR, пишет УНН.

Детали

Три человека оказались заблокированными, информации об их состоянии нет. По имеющимся данным, никто не погиб. Это подчеркнул глава МВД Словакии на пресс-конференции.

По его словам, это чрезвычайное дорожно-транспортное происшествие, вероятно, произошло из-за человеческого фактора. Один из машинистов, видимо, не уступил дорогу другому.

"Я не хочу сейчас делать предположения о причинах, но, по предварительным данным, это не системная ошибка, а человеческий фактор. Выяснилось, что один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не уступил дорогу, но пока это лишь предварительная версия", - сказал Шутай Эшток, добавив, что он, министр транспорта страны Йозеф Раж и министр здравоохранения Камил Шашко направляются на место.

Как пишет Dennik N со ссылкой на источник из управления железной дороги, вероятной причиной аварии вблизи Рожнявы является то, что один из машинистов поезда не остановился на семафоре. "Это произошло в месте, где два пути сходятся в один. Один поезд должен был остановиться, но не остановился. Оба двигались", – сказал источник из ZSSK.

Столкновение экспрессов R 913 и R 914 Gemeran перед тоннелем в районе села Яблонов-над-Турнёу произошло вскоре после 10:00 по местному времени в месте, где пути пересекаются и переходят в однопутную. На месте происшествия работают пожарные, полиция и спасатели.

"Мы направили на место происшествия два спасательных вертолета и шесть машин скорой помощи", - сообщила Петра Климешова, представитель Оперативного центра Словацкой службы скорой медицинской помощи (OS ZZS).

Вскоре после полудня воздушная спасательная служба Air Transport Europe сообщила, что на место происшествия выехали три спасательных вертолета. "Учитывая количество пострадавших, спасательный вертолет из Кошице сейчас возвращается к месту происшествия во второй раз. Спасательные бригады оказывают неотложную медицинскую помощь на месте и обеспечивают воздушную транспортировку наиболее тяжело пострадавших в больницы", - сообщили спасатели.

Два экспресса столкнулись в Словакии: не менее 20 пострадавших