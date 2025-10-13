Два экспресса столкнулись в Словакии: не менее 20 пострадавших

$41.600.10
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Эксклюзив
08:59 • 7124 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 9676 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 17688 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 14761 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13385 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18200 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34656 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43068 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 66801 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 7136 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 17691 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 66801 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto
Два экспресса столкнулись в Словакии: не менее 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

В Словакии вблизи села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два экспресса, следовавшие в противоположных направлениях. Не менее 20 человек получили ранения, на место происшествия прибыли пять машин скорой помощи и вертолет.

Два экспресса столкнулись в Словакии: не менее 20 пострадавших

В Словакии два поезда-экспресса столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы. Сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

"Два экспресса, следовавшие в противоположном направлении, столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы. На место происшествия было направлено пять машин скорой помощи и вертолет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в поездах было много пассажиров.

Оперативный центр Службы скорой медицинской помощи Словацкой Республики также сообщил о столкновении в Facebook.

"Пассажиры постепенно покидают поезда, степень тяжести травм пока неизвестна. Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и регулирует движение людей в этом районе. Инцидент расследуется", - добавили в полиции.

После аварии с участием двух экспрессов министр транспорта страны Йозеф Раж отменил запланированную на 11:30 по местному времени пресс-конференцию, посвященную масштабному ремонту моста.

Поезда столкнулись в Египте: 3 погибших, 49 раненых15.09.2024, 03:05 • 20965 просмотров

Юлия Шрамко

