Два экспресса столкнулись в Словакии: не менее 20 пострадавших
В Словакии вблизи села Яблонов-над-Турньоу столкнулись два экспресса, следовавшие в противоположных направлениях. Не менее 20 человек получили ранения, на место происшествия прибыли пять машин скорой помощи и вертолет.
В Словакии два поезда-экспресса столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы. Сообщается о по меньшей мере 20 пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.
"Два экспресса, следовавшие в противоположном направлении, столкнулись недалеко от села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы. На место происшествия было направлено пять машин скорой помощи и вертолет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в поездах было много пассажиров.
Оперативный центр Службы скорой медицинской помощи Словацкой Республики также сообщил о столкновении в Facebook.
"Пассажиры постепенно покидают поезда, степень тяжести травм пока неизвестна. Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и регулирует движение людей в этом районе. Инцидент расследуется", - добавили в полиции.
После аварии с участием двух экспрессов министр транспорта страны Йозеф Раж отменил запланированную на 11:30 по местному времени пресс-конференцию, посвященную масштабному ремонту моста.
