Поезда столкнулись в Египте: 3 погибших, 49 раненых

В Египте произошло столкновение двух пассажирских поездов, погибли по меньшей мере три человека, 49 ранены. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В городе Загазиг к северо-востоку от Каира произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, а 49 получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Египта, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницы, спасательные работы еще продолжаются. Один из поездов двигался по маршруту Загазиг-Исмаилия, а другой - из Мансуры в Загазиг, сообщили в руководстве железной дороги.

У Єгипті внаслідок бійки туристів із персоналом готелю поранено семеро людей