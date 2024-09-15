Поезда столкнулись в Египте: 3 погибших, 49 раненых
Киев • УНН
В городе Загазиг к северо-востоку от Каира столкнулись два пассажирских поезда. По меньшей мере 3 человека погибли, 49 получили ранения, 5 из них в тяжелом состоянии. Спасательные работы продолжаются.
В Египте произошло столкновение двух пассажирских поездов, погибли по меньшей мере три человека, 49 ранены. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В городе Загазиг к северо-востоку от Каира произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого погибли по меньшей мере три человека, а 49 получили ранения.
По данным министерства здравоохранения Египта, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены в больницы, спасательные работы еще продолжаются. Один из поездов двигался по маршруту Загазиг-Исмаилия, а другой - из Мансуры в Загазиг, сообщили в руководстве железной дороги.
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