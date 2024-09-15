Поїзди зіткнулися в Єгипті: 3 загиблих, 49 поранених
Київ • УНН
У місті Загазіг на північний схід від Каїра зіткнулися два пасажирські поїзди. Щонайменше 3 людини загинули, 49 отримали поранення, 5 з них у важкому стані. Рятувальні роботи тривають.
В Єгипті сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, загинуло щонайменше три особи, 49 поранені. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У місті Загазіг на північний схід від Каїра сталося зіткнення двох пасажирських поїздів, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей, а 49 отримали поранення.
За даними міністерства охорони здоров'я Єгипту, п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.
Постраждалих доправлено до лікарень, рятувальні роботи ще тривають. Один із поїздів рухався за маршрутом Загазіг-Ісмаїлія, а інший - із Мансури до Загазіга, повідомили у керівництві залізниці.
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