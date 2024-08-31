У Єгипті внаслідок бійки туристів із персоналом готелю поранено семеро людей
Київ • УНН
У єгипетському курорті Таба стався конфлікт між ізраїльськими туристами та персоналом готелю. Внаслідок бійки постраждали семеро людей, один співробітник готелю отримав серйозні поранення.
За даними єгипетських ЗМІ, троє ізраїльських туристів і четверо співробітників єгипетського готелю отримали поранення внаслідок бійки в готелі в єгипетському курортному місті Таба в п'ятницю, передає УНН.
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Як повідомляє Al-Qahera News, під час бійки один зі співробітників готелю отримав серйозні поранення і перебуває в лікарні.
За даними єгипетського телеканалу, який має тісні зв'язки з єгипетською розвідкою, ізраїльські туристи намагалися придбати товари в готелі без оплати.
За першими повідомленнями, в Табі стався напад з ножем, але високопоставлене джерело безпеки Єгипту це заперечує.
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