В Египте в результате драки туристов с персоналом отеля ранены семь человек

По данным египетских СМИ, трое израильских туристов и четверо сотрудников египетского отеля получили ранения в результате драки в отеле в египетском курортном городе Таба в пятницу, передает УНН.

Детали

Как сообщает Al-Qahera News, во время драки один из сотрудников отеля получил серьезные ранения и находится в больнице.

По данным египетского телеканала, который имеет тесные связи с египетской разведкой, израильские туристы пытались приобрести товары в отеле без оплаты.

По первым сообщениям, в Табе произошло нападение с ножом, но высокопоставленный источник безопасности Египта это отрицает.

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС