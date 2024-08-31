В Египте в результате драки туристов с персоналом отеля ранены семь человек
Киев • УНН
В египетском курорте Таба произошел конфликт между израильскими туристами и персоналом отеля. В результате драки пострадали семь человек, один сотрудник отеля получил серьезные ранения.
По данным египетских СМИ, трое израильских туристов и четверо сотрудников египетского отеля получили ранения в результате драки в отеле в египетском курортном городе Таба в пятницу, передает УНН.
Детали
Как сообщает Al-Qahera News, во время драки один из сотрудников отеля получил серьезные ранения и находится в больнице.
По данным египетского телеканала, который имеет тесные связи с египетской разведкой, израильские туристы пытались приобрести товары в отеле без оплаты.
По первым сообщениям, в Табе произошло нападение с ножом, но высокопоставленный источник безопасности Египта это отрицает.
У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС25 августа 2024, 06:00 • 103060 просмотров