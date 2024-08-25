В воскресенье в Египте начинаются переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Директор ЦРУ Уильям Бернс, министр иностранных дел Катара и глава разведывательной службы Египта встретились вечером в субботу в Каире накануне важных переговоров по прекращению огня на Ближнем Востоке. Переговоры, которые должны состояться в воскресенье, будут проходить при посредничестве этих трех стран, сообщает Голос Америки, передает УНН.

Детали

В Каир также прибыла делегация боевиков ХАМАС для встречи с египетскими и катарскими официальными лицами. Хотя ХАМАС не будет принимать непосредственного участия в воскресных переговорах, они будут информированы Египтом и Катаром о ходе обсуждений.

Израильскую делегацию на переговорах представляют главы службы внешней разведки «Моссад» и службы безопасности «Шин Бет», а также генерал-майор Элиэзер Толедано. С американской стороны переговоры ведут директор ЦРУ Уильям Бернс и старший советник президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгурк.

Основной темой обсуждений станет устранение разногласий между Израилем и ХАМАС. Камнем преткновения является вопрос о контроле над Филадельфийским коридором вдоль границы Газы с Египтом и коридором Нетзарим, идущим с востока на запад. ХАМАС требует полного вывода израильских войск из Газы, тогда как Израиль настаивает на сохранении контроля над этими территориями.

На фоне недавних убийств лидеров ХАМАС и «Хезболла», в которых обвиняют Израиль, растут опасения относительно возможного расширения военных действий в Газе до уровня региональной войны.

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