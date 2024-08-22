Байден призвал Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников

Президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху достичь соглашения о прекращении огня в Газе с ХАМАС, поскольку переговоры о перемирии в секторе Газа зашли в тупик. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

После разговора с Нетаньяху по телефону Байден написал в Х, что он "дал понять, что мы должны подписать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников". Кроме того, Байден обсудил с Нетаньяху "предстоящие переговоры в Каире для устранения оставшихся препятствий".

Он также проинформировал Нетаньяху об "усилиях США по поддержке обороны Израиля от угроз со стороны Ирана и его террористических группировок-сателлитов", после того как Тегеран пригрозил отомстить за убийство одного из высокопоставленных лидеров ХАМАС в Тегеране.

Белый дом отдельно заявил, что президент США "подчеркнул срочность" достижения соглашения.

Добавим

Ранее информационное агентство Axios сообщило, что Байден намерен оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот проявил гибкость в переговорах, которые ведутся при посредничестве США, Египта и Катара.

Напомним

На днях Джо Байден сказал журналистам, что работа над соглашением о прекращении огня и обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается, он считает его заключение еще возможным.

Кроме того, разговор с Нетаньяху провел бывший президент США Трамп. Он обсудил с премьером Израиля ситуацию с заложниками и прекращение огня в Газе.

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