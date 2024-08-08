Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его избежать "цикла возмездия" на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе, сообщает Елисейский дворец в эфире телеканала BFMTV, передает УНН.

Детали

"Так же, как (Макрон) призвал иранского президента (Масуда Пезешкиана) избежать цикла возмездия, который может стать угрозой для населения и стабильности региона, он призвал премьер-министра Израиля придерживаться той же логики, которая должна применяться ко всем сторонам в регионе", - цитирует заявление дворца телеканал BFMTV.

Также в документе отмечается, что возможная война между Израилем и Ливаном будет иметь "разрушительные последствия" для всего региона, добавляет телеканал.

Контекст

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказалось около 80 тысяч жителей севера Израиля.

Зеленський планував відвідати Ізраїль, але візит був відкладений: що відомо