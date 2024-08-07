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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский планировал посетить Израиль, но визит был отложен: что известно

Зеленский планировал посетить Израиль, но визит был отложен: что известно

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 11:23  •  16117 просмотра

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Президент Украины планировал посетить Израиль, но визит был отложен по инициативе украинской стороны. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль будет рад видеть Зеленского в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль, но по инициативе украинской стороны визит был отложен. Об этом рассказал посол посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина, передает УНН.

Детали

Мы ценим призыв президента, который был сделан сразу после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность. К сожалению, сам президент не приехал до сих пор в Израиль. Мы надеемся, что этот визит таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент

- сказал Бродский. 

Он отметил, что Зеленский должен был посетить Израиль, но встреча была отменена.

"Конкретных дат (визита Зеленского в Израиль - ред.) нет. В свое время была назначена предварительная дата, но по инициативе украинской стороны визит был отложен", - добавил Бродский.

Напомним,

В ноябре прошлого года сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль.

Сам Зеленский заявлял, что был готов посетить Израиль после вторжения ХАМАСа и предположил, что его иностранные коллеги имели другие приоритеты.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
izrailИзраиль
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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