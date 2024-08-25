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У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Київ • УНН

 • 103231 перегляди

Директор ЦРУ, представники Катару та Єгипту зустрілися в Каїрі перед важливими переговорами щодо припинення вогню на Близькому Сході. Основною темою стане усунення розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС щодо контролю над ключовими територіями.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, міністр закордонних справ Катару та глава розвідувальної служби Єгипту зустрілися ввечері в суботу в Каїрі напередодні важливих переговорів щодо припинення вогню на Близькому Сході. Переговори, які мають відбутися у неділю, проходитимуть за посередництва цих трьох країн, повідомляє Голос Америки, передає УНН.

Деталі

До Каїра також прибула делегація бойовиків ХАМАС для зустрічі з єгипетськими та катарськими офіційними особами. Хоча ХАМАС не братиме безпосередньої участі в недільних переговорах, вони будуть інформовані Єгиптом і Катаром про хід обговорень.

Ізраїльську делегацію на переговорах представляють голови служби зовнішньої розвідки "Моссад" і служби безпеки "Шин Бет", а також генерал-майор Еліезер Толедано. З американської сторони переговори ведуть директор ЦРУ Вільям Бернс та старший радник президента Джо Байдена з Близького Сходу Бретт Макгурк.

Основною темою обговорень стане усунення розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС. Каменем спотикання є питання щодо контролю над Філадельфійським коридором уздовж кордону Гази з Єгиптом та коридором Нетзарим, що йде зі сходу на захід. ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ із Гази, тоді як Ізраїль наполягає на збереженні контролю над цими територіями.

На тлі нещодавніх убивств лідерів ХАМАС і "Хезболла", у яких звинувачують Ізраїль, зростають побоювання щодо можливого розширення воєнних дій у Газі до рівня регіональної війни.

Байден закликав Нетаньяху укласти угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників22.08.24, 12:00 • 12898 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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