Два потяги-експреси зіткнулися у Словаччині: щонайменше 20 постраждалих
Київ • УНН
У Словаччині поблизу села Яблонов-над-Турньоу зіткнулися два експреси, що прямували в протилежних напрямках. Щонайменше 20 людей отримали поранення, на місце події прибули п'ять машин швидкої допомоги та гелікоптер.
У Словаччині два потяги-експреси зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви. Повідомляється про щонайменше 20 постраждалих, пише УНН з посиланням на Dennik N.
Деталі
"Два експреси, що прямували в протилежному напрямку, зіткнулися неподалік села Яблонов-над-Турньоу в районі Рожняви. На місце події було направлено п'ять машин швидкої допомоги та гелікоптер", - ідеться у повідомленні.
За даними поліції, у поїздах було багато пасажирів.
Оперативний центр Служби швидкої медичної допомоги Словацької Республіки також повідомив про зіткнення у Facebook.
"Пасажири поступово залишають поїзди, ступінь тяжкості травм поки невідомий. Поліція забезпечує безпеку на місці події, координує роботу рятувальних служб та регулює рух людей у цьому районі. Інцидент розслідується", - додали в поліції.
Після аварії за участю двох експресів міністр транспорту країни Йозеф Раж скасував заплановану на 11:30 за місцевим часом пресконференцію, присвячену масштабному ремонту мосту.
