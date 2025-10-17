Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро - Сибіга
Київ • УНН
Словаччина передасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро. Також країна виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів у школах прифронтових районів.
Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 000 євро. Крім того, словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах на двосторонній основі. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, передає УНН.
Деталі
Сибіга в Кошицях я зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром у рамках третього раунду міжурядових консультацій під керівництвом прем'єр-міністрів Юлії Свириденко та Роберта Фіцо.
Ми обговорили ключові теми нашого двостороннього порядку денного та шляхи поглиблення політичного діалогу. Я подякував Словаччині за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та вступу до ЄС — разом з Молдовою та без роз'єднання. Я повідомив свого словацького колегу про нещодавні напади Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. І я вдячний за його своєчасну заяву про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 000 євро
За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 000 євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових районах на двосторонній основі.
Співпраця в галузі оборони була ще однією ключовою темою, включаючи використання механізму SAFE для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи PURL. Словацька сторона готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України як частину нової архітектури безпеки в Європі
Крім того, головний дипломат України наголосив на критичній необхідності посилення санкційного тиску на росію для просування миру.
Ми детально обговорили 19-й пакет санкцій, який має бути прийнятий найближчим часом. Я також наголосив на важливості повного використання заморожених російських активів для підтримки України
